Dopo l’anteprima mondiale al Giffoni Film Festival e la presentazione al Senato della Repubblica, Il coach dei due mondi, il docufilm diretto da Adriano Pantaleo, si prepara a incontrare gli studenti di tutta Italia. Il prossimo 18 novembre, nella Sala Giunta del Comune di Napoli, si terrà una conferenza stampa rivolta ai dirigenti scolastici della città per presentare il progetto di matinée cinematografiche che, a partire da dicembre, sarà attivo su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli e dagli Assessorati all’Istruzione e alle Famiglie e allo Sport e alle Pari Opportunità, nasce dalla volontà di portare nelle scuole una storia capace di parlare ai ragazzi attraverso il linguaggio dello sport, affrontando temi che riguardano da vicino il loro presente: il bisogno di appartenenza, le disuguaglianze, il rapporto con gli adulti e la possibilità di trovare la propria strada.

Nato da un’idea del giornalista Stefano Prestisimone, Il coach dei due mondi racconta la storia umana e professionale di Antonio Petillo, allenatore di basket che da oltre vent’anni ha trasformato la pallacanestro in uno strumento di educazione, inclusione e riscatto sociale. Dalle periferie napoletane al Kenya e allo Zambia, il film segue un uomo che ha scelto di stare accanto ai ragazzi, mostrando come realtà lontanissime possano condividere gli stessi bisogni e le stesse aspirazioni.

È proprio in questa dimensione che il documentario trova il suo valore educativo. La storia di Petillo non propone modelli irraggiungibili, ma racconta quanto possano incidere nella vita di un giovane la presenza di un adulto, la fiducia e l’opportunità di sentirsi riconosciuto. Un racconto che offre alle scuole l’occasione di affrontare, attraverso un’esperienza cinematografica condivisa, questioni centrali nella formazione delle nuove generazioni.

«Sono felice che, dopo Giffoni, Il Coach dei Due Mondi continui il suo viaggio incontrando proprio i giovani. È anche per loro che abbiamo immaginato e realizzato questo film, nella speranza che le storie raccontate potessero diventare fonte di ispirazione. Perché crescere significa anche attraversare momenti difficili, cercare la propria strada, a volte sentirsi smarriti. E credo che lo sport, come qualsiasi passione autentica, possa diventare una forza straordinaria, capace di aiutarci a scoprire chi siamo e chi vogliamo diventare. E, come ci insegna la storia di Antonio, una passione può non soltanto cambiare la nostra vita, ma anche fare la differenza in quella degli altri», dichiara Adriano Pantaleo, regista del film.

Il documentario conserva anche una testimonianza storica: le immagini delle Vele di Scampia prima della loro demolizione.

Alla conferenza stampa del 18 novembre interverranno Maura Striano, Assessora all’Istruzione e alle Famiglie, ed Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità. Con loro Adriano Pantaleo, regista e autore, Stefano Prestisimone, giornalista e ideatore, Andrea Bonelli, produttore, e Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub.

Il percorso proseguirà con due appuntamenti napoletani: il 4 dicembre il film sarà presentato a Casa Cinema Napoli, mentre il 9 dicembre al NEST si terrà una prima proiezione dedicata alle scuole, che anticiperà la diffusione delle matinée sul territorio nazionale.

Gli istituti scolastici interessati potranno richiedere l’organizzazione delle proiezioni attraverso il sito ufficiale www.ilcoachdeiduemondi.it/scuole

Realizzato senza alcun contributo pubblico, “Il Coach dei 2 Mondi” è una produzione Terranera e Verteego, in associazione con Percettiva e in collaborazione con Giffoni Innovation Hub.

Il documentario è prodotto da Andrea Bonelli, Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, con Alessia Calvani e Daniele Guarnera produttori associati.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…