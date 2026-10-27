Factanza Media e Giochi Uniti portano al tavolo il dibattito sul futuro della società con “The Social Contract”

Ambientato nel 2157, il gioco porta i partecipanti in una società distopica sull’orlo del collasso, dove risorse limitate e interessi divergenti mettono alla prova l’umanità

NAPOLI – È davvero possibile costruire un futuro comune con chi ha visioni opposte alle nostre? Come si stabilisce il destino di una civiltà quando le risorse finiscono? Sono queste le sfide al centro di “The Social Contract”, il primo gioco da tavolo ideato da Factanza Media insieme al game designer Dario Massa e pubblicato da Giochi Uniti.

Nato in risposta al clima di crescente polarizzazione mondiale, “The Social Contract” riporta i temi della convivenza attorno a un tavolo reale, sotto forma di esperienza collettiva. Uno spazio di sperimentazione in cui mettere alla prova i propri ideali, scoprendo che il confronto e persino il disaccordo non sono un ostacolo, ma il motore stesso della vita civile.

“Con ‘The Social Contract’ abbiamo fatto una scommessa: trasformare per la prima volta i grandi dilemmi della politica in una partita vera, dove la democrazia si vive sulla propria pelle – ha dichiarato Bianca Arrighini, CEO e Co-founder di Factanza Media – Sedersi attorno a un tavolo comune richiede di bilanciare le proprie ambizioni con la salvaguardia della comunità, affrontando le tensioni quotidiane per evitare il crollo collettivo. È un percorso che lascia ai partecipanti la consapevolezza di quanto sia complesso governare le diversità, dimostrando che cercare un punto d’incontro non è un compromesso al ribasso, ma una scelta necessaria in cui o si impara a collaborare o si perde tutti”.

La partita trasporta i giocatori nell’anno 2157, in un futuro distopico in cui la società umana è crollata a causa della crisi climatica, delle disuguaglianze e della perdita di fiducia nelle istituzioni. Un gruppo di sei rappresentanti dell’umanità viene condotto su un pianeta vergine con il compito di costruire una nuova civiltà. Per farlo, i giocatori dovranno confrontarsi e negoziare l’approvazione di vari progetti, mettendo in comune le risorse necessarie ad affrontare cinque eventi che minacciano la stabilità della comunità.

A orientare le strategie individuali saranno le carte dei Grandi Pensatori della storia – tra cui Giacomo Matteotti, Friedrich Nietzsche, Marie Curie, Sun Tzu e Amrita Devi Bishnoi – che assegneranno a ciascun partecipante un obiettivo segreto. La partita si giocherà così sul delicato equilibrio tra collaborazione e ambizioni personali. Se la tensione sociale raggiungerà il punto di rottura o il gruppo non riuscirà a superare tutte le sfide, tutti i giocatori perderanno. Se invece la comunità riuscirà a salvarsi, vincerà il giocatore che avrà totalizzato il punteggio più alto, perseguendo il proprio obiettivo.

“Abbiamo accolto con convinzione la proposta di Factanza Media perché ‘The Social Contract’ dimostra che il gioco da tavolo può essere un linguaggio adulto, capace di affrontare temi complessi senza rinunciare al divertimento – ha commentato Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti – Il nostro lavoro è stato tradurre un’idea forte in un regolamento solido, in cui ogni negoziazione ha un peso concreto sull’esito della partita. C’è poi un aspetto che ci sta particolarmente a cuore: portare una community che si informa soprattutto attraverso gli schermi a sedersi attorno a un tavolo, guardandosi in faccia. È lì che il disaccordo smette di essere uno scontro tra profili e torna a essere una conversazione tra persone”.

Il concept di The “Social Contract” è stato sviluppato da Factanza Media insieme a Dario Massa, il game designer. Factanza Media ha inoltre curato l’ambientazione, i testi e i contenuti del gioco, oltre all’impaginazione, alla resa grafica e alla direzione artistica delle illustrazioni, realizzate da Carlo Esposito, in arte Carlo Dowggy. Giochi Uniti, in quanto editore, ha diretto il progetto nelle fasi di sviluppo e di stesura del regolamento, contribuendo alla resa grafica e seguendo la produzione e i rapporti con i fornitori.

“The Social Contract” è pensato per 2-6 giocatori, ha una durata indicativa di 50 minuti ed è consigliato dai 12 anni in su. Il gioco è disponibile in pre-order a partire da martedì 28 ottobre sul sito di Factanza e su quello di Giochi Uniti.

Factanza Media

Con una community di 1,6 milioni di persone, Factanza Media è una media company nata per rivoluzionare il mondo dell’informazione, adattandolo al modo di comunicare delle nuove generazioni. Si occupa di divulgare tutti i giorni sui propri canali social le informazioni fondamentali per essere aggiornati sull’attualità in pochi minuti, con formati creati per curare l’attenzione e rendere gli utenti più consapevoli di cosa succede nel mondo. Lavora al fianco dei brand come partner media e agenzia di contenuti, sviluppando campagne di comunicazione efficaci e di qualità per raggiungere le nuove generazioni

Giochi Uniti

Giochi Uniti è una casa editrice di giochi da tavolo fondata e con sede a Napoli. Pubblica in Italia titoli di riferimento del panorama internazionale, tra cui Catan e Carcassonne, accanto a giochi firmati da autori italiani, e collabora con una rete di negozi specializzati e associazioni ludiche su tutto il territorio nazionale. Promuove il gioco da tavolo come strumento di socialità e di crescita culturale, con una presenza costante nelle fiere di settore e in iniziative dedicate alla scuola e all’università.

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