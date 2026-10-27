Gatta Cenerentola al Teatro Rostocco di Acerra

Il Tam Tam DigiFest prosegue il suo viaggio nel cinema d’animazione e fa tappa al Teatro Rostocco di Acerra, in Corso Italia 124, dove giovedì 29 ottobre, alle 20.30, sarà proiettato Gatta Cenerentola, il film diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. L’appuntamento, inserito nella XXI edizione del festival, intitolata La Sirena animata, propone un’opera che rilegge in chiave contemporanea una delle fiabe più note della tradizione, intrecciando immaginario popolare, identità napoletana e sperimentazione visiva.

Liberamente ispirato alla fiaba di Giambattista Basile, contenuta ne Lo cunto de li cunti, e all’opera teatrale di Roberto De Simone, Gatta Cenerentola ambienta la vicenda in un futuro distopico e decadente, a bordo della Megaride, un’enorme nave da crociera e laboratorio scientifico ferma da oltre quindici anni nel porto di Napoli. In questo scenario, la nave e la protagonista diventano metafora di una città sospesa tra un passato glorioso, segnato da ambizioni tecnologiche e ideali di progresso, e un presente dominato dal degrado, dalla criminalità e dal riciclaggio di denaro. A governare questo mondo è il boss Salvatore Lo Giusto, detto ’O Re, insieme alla matrigna di Cenerentola.

Attraverso la combinazione di animazione 2D e 3D, il film costruisce un universo visivo cupo e onirico, in cui la tradizione fiabesca si contamina con le contraddizioni della realtà urbana. La cultura e la musica napoletana occupano un ruolo centrale nella narrazione, accompagnata dalla colonna sonora di Antonio Fresa e Luigi Scialdone e dalla voce di Enzo Gragnaniello. Presentato nel 2017, il lungometraggio ha ricevuto nel 2018 due David di Donatello, per il miglior produttore e per i migliori effetti visivi, confermando il valore di un progetto capace di coniugare ricerca artistica e radicamento territoriale.

La serata al Teatro Rostocco si inserisce nel programma della XXI edizione del Tam Tam DigiFest, iniziativa ideata e diretta da Giulio Gargia e organizzata dalla Cooperativa Tam Tam, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Il biglietto d’ingresso: 5 euro, con riduzione a 3 euro.

Per informazioni. tamtamcoop@libero.it cell. 366 3188501.

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