IDR & RAIZ: A NAPOLI L’ANTEPRIMA DI “LOVE SONGS” – Anteprima assoluta, giovedì 29 ottobre (ore20.30) al Conservatorio

nella foto il chitarrista Marco Cappelli e Raiz

Si intitola “Love Songs” il progetto musicale che vede insieme Raiz e l’IDR_Italian Doc Remix, l’ensemble newyorchese fondato dal batterista Jim Pugliese e dal chitarrista Marco Cappelli. Un disco ed un live che, giovedì 29 ottobre alle ore 20.30, sarà presentato in anteprima assoluta nella splendida Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella nell’ambito della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Il concerto, così come l’omonima produzione discografica, propone un inconsueto percorso nell’universo della canzone napoletana restituito attraverso un intreccio di brani e sonorità che attingono a repertori diversi per epoca e genere, tra antico, classico e contemporaneo.

“Passare da Beethoven a Raiz in una settimana – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti- è un segnale che diamo per significare la volontà di procedere senza barriere di genere e steccati preconcetti. L’approccio di Cappelli e Raiz alla canzone napoletana è del tutto innovativo, complici la eterogeneità della formazione musicale di Cappelli e l’originalissimo timbro vocale di Raiz. Nel progetto proposto dall’ensemble IDR la musica partenopea supera ogni cliché o tentazione museale per trasformarsi in un linguaggio inedito, irrequieto ma rispettoso e vitale al tempo stesso”.

Attraversato dal jazz, dall’improvvisazione e da una marcata sensibilità contemporanea, “Love Songs” scompone il repertorio per farne emergere la viva attualità, mettendo in dialogo una villanella del Cinquecento con le intuizioni di Pino Daniele come se cinque secoli fossero una distanza soltanto apparente. Una selezione musicale rigorosa si unisce così ad arrangiamenti inediti in un costante equilibrio tra misura compositiva e libertà improvvisativa.

Pubblicato il 23 ottobre 2026 per l’etichetta 41st Parallel Records con distribuzione Audioglobe, “Love Songs” costituisce il terzo album della formazione guidata da Cappelli e Pugliese. Nato dalla sinergia con il celebre cantante e attore, storico leader degli Almamegretta, il disco raccoglie nove canzoni d’amore della tradizione napoletana. La scaletta comprende gemme antiche e storiche come “Sto core mio” di Orlando Di Lasso, “So le sorbe e le nespole amare” di Leonardo Vinci e “Fenesta vascia”, rielaborata nel 1825 da Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau. Il viaggio prosegue tra capolavori dell’Ottocento e del primo Novecento come “Scètate” di Ferdinando Russo e Mario Pasquale Costa e “Reginella” di Libero Bovio e Gaetano Lama, per poi spingersi nel repertorio moderno con “Chi po’ dicere” da “Terra Mia” di Pino Daniele, “‘Na stella” di Fausto Mesolella, “L’ammore ‘o vero” di Gnut e Alessio Sollo, fino all’inedito “Femmena” firmato dallo stesso Raiz. Registrato tra New York e Roma dal pluripremiato ingegnere del suono Marc Urselli (vincitore di 3 Grammy Award) — che ne cura anche la co-produzione insieme a Marco Cappelli —, il progetto prende vita sul palco nell’interpretazione di una band che unisce musicisti di grandissimo livello. Ad affiancare la voce di Raiz ci sono Marco Cappelli alle chitarre, Doug Wieselman ai clarinetti, Roberto Schiano al trombone, Ken Filiano al contrabbasso e Jim Pugliese alla batteria. “Love Songs – conclude Marco Cappelli – è un viaggio nella canzone napoletana tra antico, classico e contemporaneo. La nostra intenzione non è rivestire la tradizione con un abito stravagante, né proporre una visione eccentrica. IDR raccoglie gli elementi della tradizione e li riflette in un gioco di specchi lontano dalla fonte originale, facendoli respirare nel presente. La musica di questo album non è una semplice rilettura, ma lo specchio della canzone napoletana nel mondo di oggi: una tradizione che si trasforma viaggiando, fondendosi con altre culture e venendo riscritta da chi vive la distanza o la pluralità urbana, per dar vita a un suono unico e inclassificabile”.

Biglietto 20 euro (ridotto euro 15 per under 30 e soci Ass. Scarlatti). Prevendite online: azzurroservice.it; info: associazionescarlatti.it

Associazione Alessandro Scarlatti

stagione musicale 2025 – 2026

in scena

Giovedì 29 ottobre 2026 – ore 20.30

Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella

Vico S. Pietro a Maiella 33 – 80138 Napoli

RAIZ

IDR_Italian Doc Remix

“Love Songs”

Con: Raiz (voce), Marco Cappelli (chitarra/composizione), Doug Wieselman (clarinetti), Roberto Schiano (trombone), Ken Filiano (contrabasso), Jim Pugliese (batteria), Marc Urselli (regia del suono)

Love Songs – Track list:

1. CHI PO’ DICERE è un brano originale di Pino Daniele (1955-2015), pubblicato nel disco “Terra Mia”.

2. FEMMENA brano originale di Raiz (1967)

3. FENESTA VASCIA, di autore anonimo (datata intorno al 1500) rielaborata nella sua versione classica nel 1825 da Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau.

4. SCÈTATE scritto nel 1887 da Ferdinando Russo con la musica di Mario Pasquale Costa.

5. ‘NA STELLA di Fausto Mesolella (1953-2017), scritta per il cantautore Gianmaria Testa.

6. SO LE SORBE E LE NESPOLE AMARE brano del XVIII secolo composto da Leonardo Vinci (ca. 1690 – 1730)

7. REGINELLA scritta nel 1917 da Libero Bovio con la musica di Gaetano Lama.

8. STO CORE MIO villanella di Orlando Di Lasso (1532-1594)

9. L’AMMORE ‘O VERO di Gnut (1981, aka Claudio Domestico) su testo di Alessio Sollo

All music arranged by Marco Cappelli & IDR_Italian Doc Remix

Produced by Marc Urselli and Marco Cappelli

Recorded by Marc Urselli at EastSide Sound, NYC and Studio Miriam & Studio Quadraro, Roma between November and December 2023.

Mixed by Marc Urselli in NYC

Mastered by Andrea Corvo at Synthesis Studio, Roma

More about IDR: marcocappelli.com/ projects/idr-italian-doc- remix/

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