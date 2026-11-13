GUSTUS 2026, AGROCEPI LANCIA IL PATTO CON I CONSUMATORI: «QUALITÀ, SICUREZZA E FIDUCIA PER DARE PIÙ VALORE ALL’AGROALIMENTARE ITALIANO»

Un patto tra chi produce e chi consuma per restituire centralità alla qualità del cibo, rafforzare la fiducia dei cittadini e riconoscere il giusto valore al lavoro delle imprese agroalimentari italiane, in un periodo difficile caratterizzato dai forti rincari energetici. È questo il messaggio che la Federazione Nazionale Agroalimentare Agrocepi porterà a GUSTUS 2026, il Salone Professionale dell’Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, in programma dal 15 al 17 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

In una fase in cui il settore agroalimentare è chiamato a confrontarsi con l’aumento dei costi di produzione, le difficoltà delle piccole e medie imprese, le esigenze di tutela del potere d’acquisto delle famiglie e una crescente attenzione alla provenienza e alla sicurezza dei prodotti, Agrocepi sceglie di mettere al centro della propria partecipazione un tema che riguarda l’intera filiera: la necessità di costruire una nuova alleanza tra imprese e consumatori, capace di coniugare qualità, trasparenza, sostenibilità economica e competitività.

Non soltanto una vetrina delle eccellenze agroalimentari, dunque, ma un’occasione per aprire una riflessione sul futuro del rapporto tra produzione e consumo. Per Agrocepi, la valorizzazione del Made in Italy passa infatti anche dalla capacità di rendere i cittadini più consapevoli del valore di ciò che acquistano, tutelando al tempo stesso le imprese che investono nella qualità, nella sicurezza alimentare e nel legame con i territori.

«Dobbiamo costruire un nuovo patto di fiducia tra imprese e consumatori, perché la qualità del cibo non può essere considerata soltanto una questione commerciale, ma un valore economico e sociale che riguarda tutti», afferma Corrado Martinangelo, Presidente Nazionale di Agrocepi. «Il consumatore ha diritto a prodotti sicuri, a informazioni trasparenti e a scelte consapevoli, ma deve anche poter riconoscere il lavoro, la storia e il valore che ci sono dietro ogni produzione. Allo stesso modo, le nostre imprese hanno bisogno di condizioni che consentano loro di continuare a investire, produrre qualità e competere sui mercati senza essere penalizzate da logiche che comprimono il valore del prodotto e del lavoro. Non può esserci una vera tutela dei consumatori senza imprese sane e competitive, così come non può esserci sviluppo dell’agroalimentare senza la fiducia dei cittadini. È su questa responsabilità condivisa che vogliamo costruire il Patto con i consumatori, facendo dialogare il mondo della produzione, le associazioni dei consumatori e le istituzioni».

A dare concretezza a questo messaggio sarà la collettiva di imprese che Agrocepi presenterà a GUSTUS, una rappresentanza delle diverse identità produttive italiane, con una significativa presenza di realtà del Mezzogiorno. Negli spazi espositivi della Federazione, agli stand 2006–2010, troveranno posto esperienze imprenditoriali che raccontano il legame tra agricoltura, trasformazione agroalimentare, tradizioni locali e nuove opportunità di mercato.

AGROCEPI PRESENTE CON AZIENDE DI DIVERSE REGIONI ITALIANE – Dalla provincia di Salerno arriveranno Porco Nero, di Giffoni Sei Casali (SA), con le produzioni di carni e salumi di maiale nero e bufalo, il Caseificio Ponte Molinello, anch’esso di Giffoni Sei Casali (SA), espressione della tradizione lattiero-casearia di bufala e vacca, e La Picentina, sempre di Giffoni Sei Casali (SA), specializzata in ortofrutta e conserve di pomodoro. Saranno inoltre presenti il Birrificio Lazzarella, di San Cipriano Picentino (SA), con le sue birre artigianali, Distill Hub, di Salerno, con la produzione di gin, e Cantina Bello, di Albanella (SA), con i propri vini. A rappresentare altre eccellenze campane saranno l’Azienda Agricola D’Angelo Libero, di Moiano (BN), con olio extravergine di oliva, noci e mele, Casearia Lanza, di Flumeri (AV), con i prodotti lattiero-caseari vaccini, e Frantoio Arbucci, di Avella (AV), con l’olio extravergine di oliva. La collettiva vedrà inoltre la partecipazione di OP Apol, di Milano, realtà del settore ortofrutticolo, e di Nuvilu S.r.l., di Alessandria, specializzata nella frutta secca. Importante anche la presenza delle imprese calabresi con il marchio “Buon Sud”, a partire da Passioni di Terra, di Cassano all’Ionio (CS), che proporrà pasta fresca, sughi pronti, passate e nettari, e Crisa Agricola, anch’essa di Cassano all’Ionio (CS), con vino e olio extravergine di oliva. Da San Marco Argentano (CS) arriverà Pangusto, con le sue produzioni da forno, mentre Masseria Fornara, di Cassano all’Ionio (CS), porterà il riso della Piana di Sibari e l’olio extravergine biologico. Completeranno la rappresentanza calabrese il Caseificio Presila, di Figline Vegliaturo (CS), con formaggi e latticini, Madeo, di San Demetrio Corone (CS), con le produzioni legate al Suino Nero di Calabria, e Frangiulia, di Rende (CS), con olive da tavola e conserve sott’olio.

Per Agrocepi, la presenza a GUSTUS rappresenterà anche un’opportunità per favorire incontri con buyer, operatori della distribuzione e professionisti del settore Ho.Re.Ca., creando nuove occasioni commerciali e promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni territoriali.

Nello spazio della Federazione ci sarà inoltre spazio per Agroeventi e per le realtà partner che accompagnano e sostengono le attività di Agrocepi, con l’obiettivo di valorizzare non soltanto le produzioni, ma anche le iniziative, le collaborazioni e i progetti che contribuiscono alla promozione del patrimonio agroalimentare e dei territori.

«Vogliamo che lo spazio Agrocepi a GUSTUS sia anche uno spazio aperto alle relazioni, alle idee e alle progettualità condivise», sottolinea Martinangelo. «Per questo abbiamo voluto dare visibilità anche ad Agroeventi e alle realtà partner che collaborano con noi. La promozione dell’agroalimentare non si esaurisce nell’esposizione dei prodotti, ma richiede la capacità di costruire reti, mettere insieme competenze e creare occasioni concrete di incontro tra imprese, territori e mercati.».

Il tema del Patto con i consumatori sarà al centro anche di uno degli appuntamenti istituzionali della manifestazione. Martedì 17 novembre, alle ore 16.00, nella Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, si terrà l’incontro nazionale “L’agroalimentare oggi. Sicurezza alimentare – Imprese – Consumatori”, promosso nell’ambito del Premio Nazionale QualitàConsumo, con il coinvolgimento di Certoconsumo.

«Il Premio Nazionale QualitàConsumo giunge alla sua terza edizione in un momento particolarmente delicato, segnato dall’aumento dei prezzi e dalle difficoltà che coinvolgono sia le imprese sia i consumatori – dichiara Vincenzo Vitiello, Presidente Nazionale Certoconsumo- In questo contesto, CertoConsumo proporra’ l’introduzione di un paniere a prezzi calmierati e flessibili, dedicato soprattutto ai beni di prima necessità, come latte, pane, pasta, farina, olio e prodotti ortofrutticoli, ma anche ai prodotti per l’infanzia e la prima infanzia e ai beni per l’igiene personale e della casa. La proposta prevede inoltre l’adozione di un bollino identificativo, attraverso il quale le imprese aderenti potranno contrassegnare i prodotti inclusi nel paniere, rendendoli facilmente riconoscibili ai consumatori.

Vogliamo soprattutto promuovere protocolli d’intesa tra le imprese, i consumatori e le associazioni che li rappresentano, per costruire un impegno serio, duraturo e costante sul fronte dell’informazione e della formazione sui diritti dei consumatori. Riteniamo che la conoscenza e la tutela di questi diritti siano il fondamento di qualsiasi iniziativa capace di favorire un rapporto più equilibrato, trasparente e responsabile tra il mondo delle imprese e quello dei consumatori».

La presenza di Agrocepi a GUSTUS 2026 si propone così come un momento di promozione, rappresentanza e confronto, nel quale le eccellenze delle imprese, il contributo di Agroeventi e la collaborazione delle realtà partner diventano il punto di partenza per un messaggio più ampio: il futuro dell’agroalimentare italiano si costruisce insieme, riconoscendo nella qualità, nella sicurezza e nella fiducia tra produttori e consumatori un patrimonio comune da difendere e valorizzare.

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