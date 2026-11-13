“Rompiamo il silenzio”: a Nola un’iniziativa per dire NO alla violenza sulle donne

Il 25 novembre, alle ore 17.30, all’Auditorium Piazzolla, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro ogni forma di violenza di genere. Lunedì 16 novembre la presentazione ufficiale nella Sala Consiliare “Aldo Masullo” del Comune di Nola.

Rompere il silenzio, dare voce a chi troppo spesso non riesce a farsi ascoltare e trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto e condiviso. È questo il messaggio al centro di “Rompiamo il Silenzio – Insieme contro la violenza sulle donne”, l’iniziativa in programma il prossimo 25 novembre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Piazzolla, in via XX Settembre 4, a Piazzolla di Nola.

L’appuntamento nasce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si propone di accendere i riflettori su una delle emergenze sociali più urgenti del nostro tempo, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità collettiva.

Un messaggio che parte dal territorio e che punta a coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini, perché il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi a una ricorrenza sul calendario, ma deve tradursi in un’attenzione quotidiana, in ascolto, prevenzione e partecipazione.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, tra cui l’Unione Nazionale Pro Loco – Piazzolla di Nola, Etica per il Territorio, Eduform Formazione e DMC Art Academy, diretta da Nunzio Della Marca.

La presentazione ufficiale alla stampa si terrà lunedì 16 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare “Aldo Masullo” del Comune di Nola, in Piazza Duomo, alla presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti delle realtà promotrici.

Un’occasione per illustrare il programma e le finalità della manifestazione, condividendo con il mondo dell’informazione un progetto che vuole contribuire a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità.

Rompiamo il silenzio: perché nessuna donna debba sentirsi sola e perché il cambiamento comincia anche dalla voce di ciascuno di noi.

Informazioni sull’evento

25 novembre 2026 – Ore 17.30

Auditorium Piazzolla

Via XX Settembre, 4 – Piazzolla di Nola

Contatti: 334 9810503 – 339 1678984

Eticapt@gmail.com

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