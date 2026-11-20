Dodici realtà agroalimentari premiate e dodici menzioni speciali a rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria e del mondo produttivo. Al centro del confronto, sicurezza alimentare, competitività delle imprese e tutela dei consumatori.

Si è svolta a Napoli, presso la Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, nell’ambito di GUSTUS 2026, la terza edizione del Premio Nazionale QualitàConsumo, promossa da Agrocepi e Certoconsumo in partnership con GUSTUS. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria, del sistema bancario e del mondo agroalimentare per un confronto sulle principali sfide del settore: sicurezza alimentare, competitività delle imprese, accesso al credito, valorizzazione delle filiere e tutela dei consumatori.

Moderato dal giornalista Giuseppe Alviggi, l’incontro ha visto gli interventi di Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, e Vincenzo Vitiello, presidente nazionale di Certoconsumo, insieme a Francesco Sodano (Agrocepi Campania), Silvana Cicillini (Certoconsumo), Giovanni Marrazzo (BPER Banca), Carmelo Satta (Fenapi), Nicola Tavoletta (ACLI Terra), Giulia Callini (Agronetwork), Ciro Buonajuto e Francesco Picarone, consiglieri regionali della Campania, ed Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo.

Nel corso dell’iniziativa è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori della filiera agroalimentare, superando le contrapposizioni tra le esigenze produttive e la tutela dei consumatori. Un tema particolarmente attuale alla luce del cosiddetto food shock, che sta mettendo sotto pressione le imprese a causa della crisi climatica, dei rincari energetici, delle difficoltà nei trasporti e dell’aumento dei costi delle materie prime.

«Il food shock è la conseguenza di una serie di fattori che mettono sempre più sotto pressione le imprese agroalimentari: dalla crisi climatica ai rincari energetici, dalle difficoltà nei trasporti all’aumento dei costi delle materie prime. Una situazione che rischia di compromettere non soltanto la tenuta economica delle aziende, ma anche la sostenibilità delle filiere produttive e il potere d’acquisto delle famiglie», dichiara Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi.

«Come Agrocepi proponiamo una vera e propria “Santa Alleanza per il cibo” tra imprese, istituzioni e consumatori, fondata sulla tutela delle produzioni, sul giusto riconoscimento del lavoro agricolo, sulla sostenibilità economica delle filiere e sulla valorizzazione della qualità agroalimentare italiana. Il cibo non è soltanto una merce: è lavoro, territorio, identità, salute e futuro. La sfida non è soltanto resistere alle crisi, ma costruire insieme un nuovo patto per il valore del cibo».

L’appello di Agrocepi è rivolto anche alle organizzazioni del settore, con l’obiettivo di coinvolgere ACLI Terra, Fenapi e Confagricoltura in un percorso condiviso che consenta di unire le forze, superare le divisioni e costruire una strategia comune nell’interesse dell’intero sistema agroalimentare.

IL DIALOGO TRA LE ORGANIZZAZIONI E IL VALORE DEGLI EVENTI FIERISTICI

A margine della manifestazione, il presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo, insieme a Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Cantella, direttore di GUSTUS, Maurizio Teti, direttore di Vitigno Italia (Agroeventi), e Nicola Calzolaro, del comitato ExpoSele, ha partecipato a un momento di confronto sul futuro dell’agroalimentare e sull’importanza dei grandi eventi fieristici per la valorizzazione delle eccellenze territoriali. Un’occasione di dialogo e condivisione sulle prospettive di sviluppo del settore e sul ruolo delle manifestazioni espositive nel favorire relazioni, sinergie e opportunità per le imprese. La presenza delle istituzioni regionali e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria ha confermato la centralità del dialogo tra il mondo produttivo e i decisori pubblici, soprattutto in una fase in cui le filiere agroalimentari sono chiamate ad affrontare sfide economiche, ambientali e organizzative sempre più complesse.

IL PREMIO NAZIONALE QUALITÀCONSUMO: DODICI REALTÀ PREMIATE

Il momento centrale dell’iniziativa è stato dedicato alla consegna del Premio Nazionale QualitàConsumo 2026 a dodici realtà del comparto agroalimentare, selezionate per il loro contributo alla valorizzazione delle produzioni, delle filiere e delle identità territoriali.

A ricevere il riconoscimento sono stati il Consorzio Edamus, OP APOC, OP APOL, OP Finagricola, Consorzio Il Frutteto, Rete Agricola Istituti Diocesani, Rete di Imprese I Picentini, Fattoria Savoia, Sapori di Palermo, Central Funghi, Gallucci 1980 e Fracta Sativa Unicanapa.

Una pluralità di esperienze che rappresenta la ricchezza e la varietà del sistema agroalimentare italiano: dalle organizzazioni di produttori alle reti d’impresa, dalle aziende agricole alle realtà impegnate nella promozione e nella trasformazione delle produzioni territoriali. Il premio rappresenta un riconoscimento al lavoro di chi investe nella qualità, nell’organizzazione delle filiere e nella valorizzazione delle risorse locali.

DODICI MENZIONI SPECIALI PER ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI E PROTAGONISTI DEI TERRITORI

La terza edizione del Premio ha previsto anche dodici menzioni speciali, assegnate a rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria, nonché a realtà impegnate nello sviluppo economico e territoriale.

I riconoscimenti sono stati conferiti a Maria Carmela Serluca, assessore regionale all’Agricoltura; Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo; Francesco Picarone e Ciro Buonajuto, consiglieri regionali; Marco Lupo, capo dipartimento ministeriale; Teresa Armato, assessore del Comune di Napoli; Italo Santangelo e Luciano D’Aponte, già dipendenti della Regione Campania; Nicola Tavoletta, presidente nazionale di ACLI Terra; Carmelo Satta, presidente nazionale di Fenapi Group; Giulia Callini, segretaria generale di Agronetwork; e D2 Eventi, realtà attiva nell’organizzazione di manifestazioni, fiere ed eventi.

La cerimonia ha rappresentato un’occasione per riconoscere il contributo di personalità e organizzazioni che, attraverso ruoli e competenze differenti, partecipano allo sviluppo del sistema agroalimentare, alla crescita delle imprese e alla valorizzazione dei territori.

«Il cibo che vale si difende insieme, non divisi»: è questo il messaggio che accompagna la proposta di Agrocepi, volta a rafforzare il rapporto tra produttori, istituzioni e consumatori, riconoscendo nella qualità agroalimentare un valore economico, sociale e culturale da tutelare e promuovere.

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