Lunedì 23 novembre alle 9.00, all’ITT Marie Curie, la consegna delle borse ai vincitori del concorso iscritti all’università. La quarta edizione è dedicata a Giuseppe Salvia, vittima innocente della camorra

NAPOLI – Lunedì 23 novembre 2026 alle ore 9.00, all’ITT Marie Curie di Ponticelli, si terrà la cerimonia di consegna della quarta edizione delle borse di studio “Renato Caccioppoli”, dedicata alla memoria di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale e vittima innocente della camorra. Le borse saranno consegnate agli studenti vincitori del concorso che si sono iscritti all’università.

Il progetto ha coinvolto gli studenti del quinto anno in un percorso di educazione alla legalità attraverso la storia di Giuseppe Salvia. Hanno contribuito agli incontri Antonio Mattone, giornalista de Il Mattino e autore di un libro e di un documentario Rai sulla vita di Salvia, e Claudio Salvia, che ha portato la testimonianza di figlio.

Alla cerimonia interverranno Valeria Pirone, dirigente scolastica dell’ITT Marie Curie, e Antonio Martinelli, presidente dell’Associazione Renato Caccioppoli. Prenderanno la parola Antonio Mattone, giornalista de Il Mattino, Claudio Salvia, figlio di Giuseppe Salvia, e Concetta Marrazzo, consigliera dell’Ordine degli Architetti di Napoli. Interverrà anche Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che ha finanziato integralmente l’iniziativa. È inoltre previsto l’intervento di Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Napoli.

Il comitato organizzatore è composto da Antonio Martinelli e Concetta Marrazzo. Sono partner del progetto l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, l’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli, l’Associazione DisHUB e la Parrocchia Beata Vergine di Lourdes di Ponticelli.

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