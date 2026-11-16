Il 2 dicembre entrano in vigore i nuovi divieti dell’articolo 5 dell’AI Act e scade il termine per marcare i sistemi di intelligenza artificiale già sul mercato. È la prima scadenza europea da quando in Italia sono operative le autorità che controllano le imprese e possono sanzionarle fino a 35 milioni di euro. Le aziende, però, usano l’IA molto più di quanto la sappiano governare. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di IA. Solo il 9% si è dato una struttura di governo con responsabilità chiare e appena il 15% ha in corso un progetto strutturato di adeguamento al regolamento europeo.

«I massimali sono un limite superiore, non una tariffa», spiega l’avvocato Marco Panichi, che si occupa di intelligenza artificiale applicata al diritto e alla compliance aziendale. «Prima ancora di porsi il problema dell’importo, un’impresa deve sapere quali sistemi di IA usa e con quale ruolo, fornitore o utilizzatore».

Il sistema dei controlli è stabilito dal decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 e che attua in Italia l’AI Act europeo. Il decreto indica chi vigila sulle imprese che sviluppano o usano sistemi di intelligenza artificiale e con quali sanzioni. «Anche altri dati confermano il ritardo», osserva Panichi. «Nella ricerca Lenovo–Confindustria Giovani presentata a giugno, l’82,4% delle aziende dichiara di non avere competenze interne adeguate. Intanto l’uso cresce: secondo l’Istat, le imprese con almeno dieci addetti che impiegano l’IA sono passate dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025».

Per chi usa strumenti di IA senza una struttura dedicata alla compliance, il legale indica un metodo preciso. «Si parte da un censimento: quali strumenti usano l’azienda e i dipendenti, anche quelli acquistati come servizio, con quali dati e con quali fornitori. Su quella base si definiscono regole interne chiare e si forma il personale, perché l’alfabetizzazione in materia di IA è già un obbligo».

Con il decreto, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) diventa autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l’Unione europea, con poteri ispettivi. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è l’autorità che notifica gli organismi incaricati di valutare la conformità dei sistemi. Banca d’Italia, CONSOB e IVASS sono competenti sui sistemi ad alto rischio nei rispettivi settori, mentre il Garante per la protezione dei dati personali mantiene il proprio ruolo nei limiti previsti dall’AI Act.

Le sanzioni si dividono in quattro fasce. Ciascuna ha un tetto in euro oppure in percentuale del fatturato mondiale annuo, se questa è più alta. Panichi spiega con casi concreti a quale comportamento corrisponde ogni fascia. «Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato rischia chi adotta una pratica vietata. Un esempio è l’azienda che installa nel proprio call center un software capace di riconoscere le emozioni dei dipendenti durante le telefonate. Il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro è proibito, salvo ragioni mediche o di sicurezza. Dal 2 dicembre in questa fascia entra anche chi usa sistemi che generano immagini intime di persone riconoscibili senza il loro consenso».

La seconda fascia, fino a 15 milioni o al 3%, riguarda gli altri obblighi richiamati dall’articolo 23 del decreto, a partire da quelli di trasparenza. «È il caso di chi mette sul proprio sito un assistente virtuale senza avvisare i clienti che stanno parlando con una macchina. Oppure di chi pubblica una campagna con un video generato dall’IA che ritrae persone realistiche, senza dichiarare che è artificiale», chiarisce l’avvocato. Fino a 7,5 milioni o all’1% costa invece dare informazioni inesatte alle autorità. «Basta rispondere a una richiesta dell’ACN dimenticando alcuni dei sistemi in uso, o descrivendoli in modo incompleto».

L’ultima fascia arriva a un milione di euro o allo 0,5% e riguarda gli obblighi degli articoli 27 e 86 dell’AI Act. Il primo impone la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, il secondo il diritto a ricevere una spiegazione delle decisioni. «Dal dicembre 2027, per esempio, ci rientrerà una banca che valuta il merito creditizio con un sistema di IA e non spiega al cliente perché gli ha negato il finanziamento», aggiunge Panichi.

Per PMI e start-up vale il più basso dei due importi, e il legale fa i conti. «Un’impresa con 10 milioni di fatturato rischia al massimo 700mila euro per una pratica vietata, 300mila per gli obblighi di trasparenza e 100mila per le informazioni inesatte». Dentro questi limiti, la cifra finale dipende da come l’azienda si è comportata. «Contano la gravità e la durata della violazione, il fatto che sia stata commessa con dolo o per negligenza, le misure prese per limitare i danni e la collaborazione con le autorità. Chi ammette l’errore e lo corregge subito si trova in una posizione molto diversa da chi lo nasconde».

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…