Ercolano ricorda Salvatore Barbaro, vittima innocente della camorra.

Il sindaco Garzia: «I giovani non sono il futuro, sono il nostro presente»

di Giovanna Saviato

Una giornata di memoria, commozione e impegno civile per la città di Ercolano, che il 13 novembre ha ricordato Salvatore Barbaro, giovane vittima innocente della camorra, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari per un tragico scambio di persona.

La commemorazione si è aperta presso l’Istituto Superiore “Adriano Tilgher” ed è proseguita con un corteo lungo le strade cittadine fino a Piazza Salvatore Barbaro, luogo simbolo del ricordo. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Salvatore, la sindaca Antonietta Garzia con l’amministrazione comunale, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Presenti anche i membri del Pool della Legalità — tra cui Sandro Ruotolo, Antonio Borrelli, Nino Daniele e Paolo Siani — il referente di Libera Napoli Pasquale Leone, il rappresentante dell’associazione Antiracket Pasquale Del Prete e la dirigente scolastica Rossella Di Matteo.

È stato un momento intenso, in cui il ricordo di un ragazzo pieno di gioia ed entusiasmo si è intrecciato con una profonda riflessione sul valore della legalità e sulla responsabilità delle istituzioni. La memoria, è stato ribadito più volte, non può limitarsi alla sola commemorazione, ma deve tradursi in un impegno quotidiano e concreto.

Un messaggio chiaro è arrivato dalla sindaca Garzia, che ha richiamato l’attenzione su un principio fondamentale: «I nostri giovani non sono il futuro, sono il nostro presente». È proprio il presente, dunque, che va protetto e accompagnato, senza rimandare a domani ciò che le istituzioni hanno il dovere di fare oggi.

«Le istituzioni, per essere coraggiose, devono essere libere» è stato un altro dei passaggi chiave della giornata. Libere di prendere decisioni difficili senza subire pressioni, di stare accanto a chi denuncia garantendo sicurezza e di disporre delle risorse necessarie per tutelare i cittadini.

Durante l’evento, la proiezione di un documentario dedicato a Salvatore ha sollevato un’ulteriore, amara riflessione: in un contesto ancora segnato da condizionamenti criminali, rischia di passare l’idea distorto che la vita di una persona perbene valga meno di quella di un camorrista. Sradicare la criminalità organizzata è complesso, ma lo è ancora di più combattere la subcultura fatta di sopraffazione, omertà e consenso sociale che la alimenta.

La risposta a questa sfida deve partire dalla scuola e dalla cultura. Bisogna far comprendere ai ragazzi che lo studio è uno strumento di emancipazione e che la conoscenza rende liberi. Proprio in quest’ottica, durante l’incontro, il Pool della Legalità ha annunciato l’avvio di un corso di formazione gratuito sulla politica e sul funzionamento della pubblica amministrazione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le università, sarà rivolta ai giovani tra i 18 e i 24 anni.

Ricordare Salvatore Barbaro significa investire sull’istruzione affinché nessun ragazzo debba mai scegliere tra la propria dignità e la propria libertà. Perché la memoria deve diventare responsabilità, e la responsabilità deve trasformarsi in azioni concrete ogni giorno.

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