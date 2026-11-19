Consorzio birra italiana/Coldiretti, la birra italiana conquista i mercati mondiali, +13% export nel 2026



Dai campi di orzo e luppolo del nostro Paese fino alle tavole e ai pub di tutto il pianeta: la birra artigianale da filiera agricola italiana è il nuovo grande ambasciatore del Made in Italy, con una crescita delle esportazioni del 13% in quantità nei primi otto mesi del 2026. E’ questo il messaggio forte emerso dal 1° Concorso Birra Italiana, organizzato da Consorzio Birra Italiana e Coldiretti al Simei di Fiera Milano Rho, con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri (Maeci), del Ministero dell’Agricoltura (Masaf), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e Agenzia Ice.

Fra i premiati spicca il Birrificio Agricolo Serrocroce che ha conquistato il riconoscimento speciale nella categoria “Comunicare la filiera”. L’irpino Vito Pagnotta racconta la giornata con orgoglio: “Un riconoscimento frutto della capacità di mettere il consumatore al centro e di spiegare in maniera chiara e trasparente tutto quello che si fa e come lo si fa. Dove nasce l’orzo, come viene coltivato, come si trasforma, come diventa birra. Niente segreti, niente parole complicate. Solo trasparenza. Oggi il vero valore non è solo produrre bene. Siamo contadini, prima che birrai, e vogliamo far comprendere al consumatore il lavoro che c’è dietro ogni sorso” spiega.

Il birrificio Agricolo Serrocroce raccoglie le materie prime nel territorio di Monteverde, in provincia di Avellino, dove si estendono i suoi campi. Ai piedi del colle più alto della Valle dell’Osento, il Serro della Croce che ha dato proprio il nome alla birra. Un birrificio Green che non perde di vista la sostenibilità e il risparmio energetico.

Un evento che certifica come la filiera brassicola sia ormai un asset strategico per l’economia nazionale, grazie anche alla spinta assicurata dalla multifunzionalità che ha dato alle aziende agricole la possibilità di diventare protagoniste di una vera e propria rivoluzione che ha portato alla nascita della birra 100% italiana. I premi alle aziende vincitrici sono stati assegnati a buyer esteri e importatori internazionali, giunti in Italia grazie al supporto dell’Agenzia Ice.

Secondo dati Istat elaborati dal Consorzio e Coldiretti, l’export rappresenta oggi circa il 18% del totale della produzione birraria italiana. Un dato che dimostra la solidità della domanda estera, capace di stabilizzare le straordinarie performance di crescita registrate negli anni post-pandemici. I mercati internazionali non cercano più solo il vino italiano, ma richiedono la creatività e la qualità espressa dalla birra artigianale da filiera agricola italiana.

“La nostra birra artigianale da filiera agricola italiana non è più solo una bevanda, ma un racconto liquido della nostra agricoltura e della nostra creatività” dichiara Teo Musso, Presidente del Consorzio Birra Italiana. “Avere i buyer internazionali che premiano i nostri produttori qui al Simei, e le istituzioni al nostro fianco con una legge dedicata, dimostra che la filiera è matura per competere e vincere sui mercati globali”.

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