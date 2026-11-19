Da venerdì 20 novembre sarà pubblicato un bando per richiedere l’assegnazione di un bonus rivolto a tutti i lavoratori e /o figli di lavoratori delle aziende turistiche aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo. Le aziende del sistema sono strutture alberghiere, agenzie di viaggio, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e strutture all’aria aperta, localizzate in tutto il territorio tra Napoli, la Penisola Sorrentina, le isole di Ischia e di Capri, Avellino Benevento e Caserta.

Possono beneficare di questo contributo tutti quei lavoratori che hanno conseguito un diploma di istruzione superiore presso un istituto nell’anno scolastico 2025/2026, o un titolo di studio presso una delle Università della Campania conseguito fino al 31 ottobre 2026. Il sostegno e rivolto pure ai lavoratori che abbiano sostenuto le spese per il conseguimento del titolo di un figlio/a

Negli ultimi anni l’Ente Bilaterale ha introdotto una innovazione rispetto al passato: l’apertura ai diplomati e/o laureati in discipline con indirizzo turistico, rinnovando l’interesse delle Associazioni di categoria sindacali e datoriali per la crescita dei futuri professionisti dell’accoglienza.

«Con questo bando confermiamo la volontà dell’Ente Bilaterale Turismo Campania di essere un punto di riferimento concreto al fianco delle famiglie e dei lavoratori del nostro comparto – dichiara Salvatore Trinchillo, presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Campania –. Sostenere il percorso scolastico e universitario dei dipendenti e dei loro figli, con una particolare attenzione ai percorsi formativi a indirizzo turistico, significa investire direttamente sulla qualità dei servizi e sul futuro dell’ospitalità nella nostra regione».