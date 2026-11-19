Un dialogo su potere, simboli e cambiamento, con Giulia Giannini Ilaria Perrelli e Lucia Fortini. Modera Tiuna Notarbartolo.

Prima presentazione del libro “Il patriarcato: un ordine sociale e simbolico in agonia?” di Laura Capobianco e Silvana Rinaldi, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. L’appuntamento è previsto per mercoledì 25 novembre alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli, Piazza dei Martiri, Napoli. Dopo i saluti di Giulia Giannini, dialogheranno con le autrici: Ilaria Perrelli della Consulta Regionale Femminile e Lucia Fortini consigliera regionale. Modererà la presentazione Tiuna Notarbartolo giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante,

“Il patriarcato: un ordine sociale e simbolico in agonia?” Ben prima delle religioni monoteiste, il patriarcato ha fondato un sistema di potere millenario, capace di adattarsi ai mutamenti storici per mantenere intatta la rigida subalternità femminile. Per secoli, il controllo sulle donne si è tradotto nello scambio dotale e nella sottomissione coniugale, o nel dramma della monacazione forzata per chi era priva di mezzi. Ma cosa resta oggi, dopo le rivoluzioni culturali del Novecento? Il saggio solleva un interrogativo cruciale: il patriarcato è un ordine sociale ormai in agonia, o continua a operare nel nostro presente sotto forme nuove e meno esplicite?

Laura Capobianco. Già docente di storia e filosofia nei licei cittadini si occupa da tempo di Storia delle donne e del femminismo oltre che di Didattica della storia. E autrice di saggi e articoli sui temi, tra cui Il lavoro femminile nel Sud tra Otto e Novecento, Donne tra storia e memoria, Che cosa cambia quando la preside è donna, Legami slegati: laboratorio didattico contro la violenza sulle donne. Da più di trenta anni organizza e pubblica gli atti della scuola estiva al femminile “Luoghi della memoria. Memoria dei luoghi” che si tiene in varie località della Campania. Ha ricoperto cariche in Istituzioni politiche e Organismi femminili. La Capobianco è consigliera della Consulta regionale femminile.

Franca Silvana Rinaldi, già docente di Storia e filosofia nei licei a Napoli, da anni si occupa di problematiche di genere e ha condotto progetti e laboratori con gli adolescenti con percorsi di “Educazione ai Sentimenti”. Collabora con l’ICSR di Napoli dove svolge ricerca storica sulla figura dei padri costituenti campani per i Quaderni storici sulla Costituzione. Ha pubblicato testi per ragazzi sia come autrice che come illustratrice, articoli e saggi sul movimento giovanile del ’68 per la rivista “Resistenza/Resistoria”, saggi sulla scuola e sul movimento femminile degli anni ’70 a Napoli per la rivista “Meridione”. Ha collaborato al volume Luoghi della Memoria, Memoria dei luoghi, e al volume Legami slegati. Ha scritto, come co-autrice, il testo “La difficile via. Cambia la scuola se la dirigente è donna?”. Insegna storia e filosofia presso l’UNITRE di Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…