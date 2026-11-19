Il 10 dicembre White Chill Out da Nicola ospita lo chef stellato Pasquale Palamaro che, insieme allo Chef ed al Sushi man del White, Alessio Galati e Romerson Coelho, offre un’esperienza gastronomica unica nel suo genere ideata per celebrare il dialogo tra culture e alta cucina in un viaggio di sapori ineguagliabile tra Ischia, Sicilia e Giappone,

POZZUOLI – Portare una stella della cucina italiana a Pozzuoli e trasformare una cena in un’esperienza gastronomica capace di attraversare territori e culture. È questa la nuova sfida di Nicola Scamardella, anima e titolare di White Chill Out da Nicola, che giovedì 10 dicembre firma un appuntamento speciale: “Una Stella incontra il White – Quattro firme presentano. Un viaggio tra Ischia, la Sicilia e il Giappone”.

Un progetto che conferma la volontà di Nicola di fare del proprio locale non soltanto un ristorante affacciato sul mare dei Campi Flegrei, ma uno spazio di incontro, sperimentazione e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Una visione che punta a creare connessioni tra professionisti, territori e culture del gusto, portando a Pozzuoli protagonisti di primo piano della cucina contemporanea.

Il nome che dà il titolo alla serata è quello di Pasquale Palamaro, chef stellato di Ischia, protagonista di un percorso professionale che lo ha portato a distinguersi nel panorama dell’alta cucina italiana. La sua presenza rappresenta il cuore dell’appuntamento: una firma stellata che incontra la cucina del White e si confronta con altre due interessanti espressioni gastronomiche.

Accanto a Palamaro ci saranno infatti Alessio Galati, chef del White Chill Out, palermitano, e Romerson Coelho, sushi man, interprete delle tecniche e della cultura gastronomica giapponese. Tre personalità, tre approcci differenti e quattro firme annunciate nel concept della serata, unite da un menu costruito come un vero viaggio sensoriale.

«Credo che un ristorante debba essere anche un luogo capace di sorprendere, creare relazioni e raccontare qualcosa di nuovo. Con questa serata vogliamo portare a Pozzuoli esperienze e professionalità diverse, mettendo in dialogo la grande cucina stellata con le identità gastronomiche della Sicilia e del Giappone. Avere con noi uno chef del calibro di Pasquale Palamaro è motivo di orgoglio e rappresenta un’occasione importante per il nostro territorio», è il pensiero di Nicola Scamardella.

La cena si aprirà con un benvenuto degli chef: pane, cipolla e gambero rosso firmato da Palamaro; un uramaki con gamberi in panko croccante, tartare di tonno e maionese giapponese realizzato da Coelho; una finta tartelletta di sfoglia con cenere di carboni e capasanta marinata alle erbe ideata da Galati.

Il viaggio proseguirà con due antipasti che mettono a confronto Mediterraneo e Oriente: il carpaccio di morone marinato al sale Maldon con friarielli, uovo e ricotta di fuscella di Palamaro e la foglia di shiso fritta con tartare di salmone norvegese, salsa miso e scaglie d’oro firmata Coelho.

Spazio poi alla cucina di Alessio Galati con uno spaghetto cotto in acqua di pomodoro, polvere di melanzana, basilico al limone, tartare di pesce spada affumicato e scaglie di ricotta salata. Il secondo sarà una creazione a quattro mani di Palamaro e Galati: ricciola, scorza nera alle erbe e fondo bruno all’arancia sanguinella siciliana.

In chiusura, un predessert con chicco d’uva croccante senza semi, in osmosi di frutto della passione e gin, e un dessert ai cinque cioccolati con essenza di Roku, polvere di cioccolato biondo, sfoglia croccante al latte e soffice biscuit al cacao.

A completare l’esperienza, una selezione di abbinamenti: Champagne Brut La Cuvée di Laurent-Perrier, Salina Bianco IGT 2025 di Hauner e Villa Campagnano Bianco IGT di Antonio Mazzella, oltre a cocktail signature.

Per Nicola Scamardella, dunque, non una semplice cena a più mani, ma un nuovo tassello di un progetto di ospitalità che guarda oltre la ristorazione tradizionale. Con “Una Stella incontra il White”, Pozzuoli diventa il punto d’incontro tra alta cucina, ricerca e contaminazioni internazionali, con la firma di uno chef stellato e la visione imprenditoriale di chi ha scelto di investire nel racconto gastronomico dei Campi Flegrei.

L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre da White Chill Out da Nicola, in via G. Matteotti 48, Pozzuoli.