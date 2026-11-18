Le nuove frontiere della diagnostica per immagini, le potenzialità della tecnologia TAC Photon Counting e il suo contributo alla valutazione della salute cardiovascolare e polmonare. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro promosso da SYNLAB nell’ambito di “La salute in un Talk”, il ciclo di appuntamenti dedicato alla divulgazione e alla promozione della cultura della prevenzione.

L’iniziativa si è svolta lunedì 16 novembre presso il Centro Medico SYNLAB SDN di via Gianturco 113, a Napoli, e ha offerto al pubblico l’occasione di approfondire le caratteristiche di una tecnologia che rappresenta un’importante evoluzione nel campo della diagnostica per immagini.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Le nuove soluzioni diagnostiche della TAC Photon Counting. Cuore, Polmone e Rischio Cardiovascolare a Dose Ultra Bassa”, la possibilità di integrare, in un’unica acquisizione, lo screening del polmone e la valutazione del rischio cardiovascolare attraverso il Calcium Score, con dosi di radiazioni particolarmente contenute. Un approccio che consente di raccogliere informazioni su diversi aspetti della salute del paziente, ampliando le possibilità di indagine diagnostica.

A guidare l’approfondimento, introdotto dalla dott.ssa Donatella Narese, radiologo, sono stati il Prof. Filippo Cademartiri, Direttore di Imaging Clinico e Ricerca per Diagnostica Avanzata Cardiovascolare presso l’IRCCS SYNLAB SDN, e il Dott. Carlo Tedeschi, Cardiologo e Radiologo di SYNLAB SDN Napoli. I due specialisti hanno illustrato le caratteristiche della tecnologia Photon Counting, soffermandosi sulle sue applicazioni nello studio del cuore e dei polmoni e sulle prospettive che apre nei percorsi di prevenzione e diagnosi.

Il Dott. Carlo Tedeschi, Cardiologo e Radiologo di SYNLAB SDN Napoli, ha spiegato: «Nella prevenzione cardiovascolare è fondamentale considerare non soltanto i fattori di rischio tradizionali, come ipertensione, colesterolo alto, fumo, obesità, sedentarietà e diabete, ma anche i cosiddetti amplificatori del rischio. Le linee guida europee prevedono strumenti per una più precisa valutazione del profilo del paziente, tra cui i biomarcatori e gli esami di imaging. In questo contesto, la TAC cardiaca e il Calcium Score permettono di quantificare il calcio coronarico e affinare la valutazione del rischio cardiovascolare».

Il Prof. Filippo Cademartiri, Direttore di Imaging Clinico e Ricerca per Diagnostica Avanzata Cardiovascolare presso l’IRCCS SYNLAB SDN, ha illustrato le potenzialità della nuova tecnologia: «La TAC Photon Counting sfrutta un sistema di rilevazione di ultima generazione che consente di acquisire immagini con dosi di radiazioni molto più basse rispetto alle TAC tradizionali. Una delle applicazioni più interessanti riguarda lo studio del torace con tecnica Ultra Low Dose, che permette di ottenere immagini e informazioni molto più precise rispetto a una radiografia convenzionale, con una dose di radiazioni comparabile. Si tratta di un’importante opportunità clinica, perché consente di approfondire l’indagine senza aumentare significativamente l’esposizione del paziente».

Con questo appuntamento, SYNLAB SDN rinnova il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione della cultura della prevenzione, attraverso occasioni di incontro e confronto diretto tra specialisti e cittadini. “La salute in un Talk” si conferma così uno spazio di approfondimento dedicato all’informazione sanitaria, alle innovazioni diagnostiche e alle opportunità offerte dalla medicina contemporanea.

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