Stop alle aste al ribasso e ai prezzi sottocosto imposti ai produttori: presto una grande protesta contro una delle realtà della grande distribuzione che più di altre si sta distinguendo in negativo

I primati dell’agroalimentare italiano confermano la forza di un sistema che rappresenta la prima ricchezza del Paese e che riesce a ottenere i suoi successi più importanti laddove ci sono rapporti di filiera e prezzi chiari, tutelando i redditi degli agricoltori e la salute dei cittadini. È quanto sottolinea Coldiretti commentando il nuovo Rapporto Ismea, che fotografa le potenzialità e i successi di un settore strategico per l’economia nazionale, capace di conquistare i mercati grazie alla qualità, alla distintività e alla capacità imprenditoriale delle aziende agricole.

Alla base di questi risultati c’è un’agricoltura che è la più green d’Europa, custode di uno straordinario patrimonio di biodiversità e qualità delle produzioni. Un modello che trova nei contratti di filiera uno strumento fondamentale per costruire rapporti stabili tra agricoltura, industria e distribuzione, garantendo prezzi capaci di coprire i costi di produzione e remunerare adeguatamente il lavoro degli agricoltori, senza penalizzare i consumatori.

Il vero nodo però è capire a chi finisce questo valore. I successi dell’agroalimentare italiano non possono nascondere gli squilibri che ancora caratterizzano troppi rapporti commerciali, con il potere contrattuale della grande distribuzione organizzata e delle multinazionali dell’industria e del commercio che rischia di scaricare sugli agricoltori il peso delle politiche di prezzo. Per questo, spiega Coldiretti, presto ci sarà una grande protesta contro una delle realtà della grande distribuzione che più di altre si sta distinguendo in negativo.

La convenienza per i cittadini non può essere costruita comprimendo i redditi di chi produce il cibo, né i ribassi imposti nei campi possono tradursi esclusivamente in maggiori margini per gli intermediari.

Per questo Coldiretti chiede di rafforzare i contratti di filiera e i controlli contro le pratiche commerciali sleali che lasciano spazio a quei trafficanti che lucrano sulle spalle degli agricoltori con aste al doppio ribasso e imposizioni di prezzi sottocosto. Occorre garantire una distribuzione più equa del valore, impedendo che la ricchezza generata dall’agricoltura finisca per concentrarsi nelle mani di pochi. La battaglia per il giusto prezzo deve andare di pari passo con quella per la trasparenza. Coldiretti ribadisce la necessità di rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine delle materie prime su tutti gli alimenti e di rafforzare i controlli sugli scaffali della grande distribuzione, a partire da prodotti simbolo del Made in Italy come l’olio extravergine di oliva, per contrastare frodi, pratiche ingannevoli e concorrenza sleale.

Difendere i primati dell’agroalimentare italiano significa prima di tutto difendere chi li rende possibili. Non può esserci un sistema agroalimentare davvero competitivo senza un reddito giusto per gli agricoltori, rapporti commerciali trasparenti e garanzie concrete per i cittadini.

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