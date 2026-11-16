Da sabato 21 a lunedì 23 novembre, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, sarà in scena Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo …e continuano a volare”, spettacolo ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata dell’Artista.

Nello spettacolo, che corre verso il tutto esaurito, in programma bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. In scaletta tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato.

Sul palco anche una band inedita formata da straordinari musicisti come Danilo Riccardi (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre classiche ed elettriche), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (Sax e voce), Max Filosi (Sax e flauto).

Il tour è organizzato dal produttore Marco De Antoniis, che ha realizzato più di 2000 spettacoli di Massimo Ranieri, sold out in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Australia.

Settori e prezzi: poltrona e palco I livello Euro 60, palco II livello Euro 50, palco III livello Euro 35. Biglietti al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima inizio spettacolo, salvo disponibilità, e online su Bigliettoveloce e Ticketone.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8298

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