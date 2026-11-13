Jeffrey Sachs e lo Sviluppo Sostenibile nella settimana conclusiva del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Lunedì 16 novembre alla Federico II il dialogo sullo Sviluppo Umano Integrale con don Armando Sannino, mercoledì 18 l’economista della Columbia University in collegamento all’Orientale. Venerdì 20 a Piazza Forcella le premiazioni e il concerto di Alessandro Parente.

NAPOLI – Il XVIII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli entra nella sua settimana conclusiva. La prima settimana è stata dedicata allo Sviluppo Umano, con gli interventi di Khalid Malik, Andrea Tamagnini, Vittorio Agnoletto e Maurizio Montalto, esperto internazionale di acqua e consulente delle Nazioni Unite, e all’assegnazione del Premio per la Pace dell’Ambasciata di Svizzera e del Premio Youth. Ora il percorso alla ricerca di un nuovo Umanesimo, filo conduttore dell’edizione intitolata «Sviluppo Umano, Sviluppo Integrale, Principi di Pace», affronta le altre due tappe: lo sviluppo umano integrale della dottrina sociale della Chiesa e lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Lunedì 16 novembre alle 9.30, nell’Aula Z3 della Federico II (via Mezzocannone, 8), al Festival è di scena lo Sviluppo Umano Integrale. Ne discuteranno Paolo Ricci, docente di Public Accountability alla Federico II, e Mauro Sciarelli, docente di Economia e Gestione delle imprese, in dialogo con don Armando Sannino. Sannino è parroco napoletano, delegato arcivescovile per il settore Evangelizzazione e Catechesi dell’arcidiocesi di Napoli e autore di studi di teologia pastorale.

Mercoledì 18 novembre alle 9.30 l’Aula Conferenze di Palazzo Corigliano, sede dell’Università L’Orientale (piazza San Domenico Maggiore, 12), ospita l’incontro dedicato allo Sviluppo Sostenibile. L’appuntamento, inizialmente annunciato per giovedì 19, è organizzato in collaborazione con Arene Decoloniali. Interverrà in collegamento Jeffrey Sachs, economista della Columbia University. Sachs ha diretto l’Earth Institute ed è stato consigliere speciale di tre segretari generali delle Nazioni Unite: Kofi Annan, Ban Ki-moon e António Guterres. A dialogare con lui sarà Fabio Alberti, pacifista e storico fondatore della ong Un Ponte Per. Per il coordinatore del Festival, Maurizio Del Bufalo, il tema tocca una delle domande più urgenti del presente: «Che fare per frenare i venti di guerra che agitano il nostro tempo? È l’interrogativo cruciale di chi difende i Diritti Umani attraverso il Diritto internazionale e vede sgretolarsi le organizzazioni poste a salvaguardia della Pace dopo la follia del nazifascismo».

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, dalle 17.45 alle 21, lo Spazio Comunale Piazza Forcella (via della Vicaria Vecchia, 23) ospita le ultime serate di proiezioni del concorso, a ingresso gratuito, con gli incontri con i registi.

La giornata di chiusura è venerdì 20 novembre a Piazza Forcella. Alle 17.45 saranno presentate le giurie e assegnati i premi DOC, SHORT, FICC e Mario Paciolla, insieme alle menzioni Platea Diffusa e Arrigoni/Mer Khamis, con il collegamento con i registi vincitori. I premi Doc e Short saranno assegnati dalla giuria di esperti composta dal documentarista Tommaso D’Elia, dalla giornalista e documentarista Nancy Porsia e dalla regista iraniano-canadese Raha Shirazi. Alle 20 il concerto di Alessandro Parente, autore della colonna sonora del trailer del Festival, chiuderà la manifestazione. Organettista e compositore, Parente riprende la tradizione dell’organetto e la cultura popolare della sua terra e la rilegge in chiave inedita, con una ricerca continua sulle possibilità timbriche dello strumento. È un linguaggio in cui la memoria diventa materia viva e la musica occasione di incontro tra generazioni.

Il XVIII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, dedicato alla memoria di Edgar Morin, è promosso dall’Associazione Cinema e Diritti con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Comune di Napoli e Università L’Orientale. Si svolge in collaborazione con l’Università Federico II e con il patrocinio e il sostegno della Confederazione Elvetica e dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. Il Festival aderisce dal 2009 allo Human Rights Film Network, rete patrocinata da Amnesty International, e gode del sostegno di Banca Etica, Un Ponte Per, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) ed Expoitaly.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.cinenapolidiritti.it e sulla pagina Facebook «Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli».

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