NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | “Mozart/Čajkovskij” al Cortile delle Statue, capolavori tra classicismo e romanticismo

Domenica 27 settembre ore 18.30, nel Cortile delle Statue di Napoli in Via Paladino 39, si svolgerà il concerto “Mozart/Čajkovskij”, nuovo appuntamento di UNIMUSIC 2026 (VII edizione) festival realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Rassegna quest’anno promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026, in aggiunta agli ordinari sostegni del MIC e della Regione Campania.

Il concerto offre al pubblico diverse suggestioni, con due gemme tra classicismo e romanticismo: il Divertimento per archi n. 2 K 137 di W. A. Mozart e l’appassionata Méditation op. 42 n.1 di P. I. Čajkovskij, e poi due brillanti pagine del genere della parafrasi da concerto di capolavori del melodramma: la Fantasia da concerto sul Faust di Gounod op. 47 e la Fantasia sulla Traviata di Verdi op. 38, entrambe nella versione per violino e orchestra, opere del virtuoso e compositore francese Jean-Delphin Alard (1815-1888).

In questo appuntamento la Nuova Orchestra Scarlatti è affiancata dal talento del giovane violinista napoletano Riccardo Zamuner: diploma con lode e menzione presso il Conservatorio di Napoli, conseguito con il massimo dei voti anche il diploma di perfezionamento presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma e il Master of Arts presso il Conservatorio di Lugano. Vincitore di diversi concorsi, svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Dirige la Nuova Orchestra Scarlatti un altro giovane talento, il Maestro barese Nicola Colafelice.

Biglietti € 10, disponibili on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto.

UNIMUSIC 2026 rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando Cultura Napoli 2026, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione, con particolare attenzione ai quartieri e ai luoghi meno conosciuti della città.

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