È iniziato nel migliore dei modi il viaggio di Vista Terra – Un viaggio nell’Italia autentica, il nuovo programma di Rai 1 che ha debuttato sabato 14 novembre. Alla conduzione, l’esperienza collaudata di Federico Quaranta, storico divulgatore di Rai 1. Al suo fianco Diletta Acanfora, che porta nel racconto la sua empatia e la sua naturalezza.

Un programma ideato e diretto da Gennaro Coppola.

La prima puntata, Dalla sorgente del Sarno, ha scelto la Campania per aprire il viaggio. Il racconto è partito dalle sorgenti del fiume per incontrare le comunità che da secoli vivono lungo il suo corso. Dal Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore alla festa della Madonna delle Galline, a Pagani, la puntata ha mostrato come le tradizioni continuino a vivere nei gesti, nella musica e nella partecipazione delle persone. Il tema dell’acqua ha accompagnato anche l’approfondimento sul termalismo e sul benessere con la professoressa Annamaria Colao.

All’interno del nuovo format, ieri ha riscosso un enorme successo Pizze d’Italia, la rubrica del maestro Franco Pepe, ritenuto da molti il miglior pizzaiolo al mondo. Nella prima puntata, con la sua maestria, Franco Pepe ha raccontato la sua Campania, riuscendo a unire in una sola pizza gli ingredienti e i sapori dei suoi territori, dando valore al lavoro di chi li produce. È da queste storie che la rubrica ripartirà, tappa dopo tappa, nel viaggio di Vista Terra.

Nella prossima puntata, Vista Terra farà tappa nel Sannio. Federico Quaranta e Diletta Acanfora racconteranno una Campania di borghi e aree interne, dove la ricerca e l’innovazione si intrecciano con le tradizioni locali. Il viaggio passerà per Pietraroja, il paese del piccolo dinosauro «Ciro», il cui ritrovamento ha fatto conoscere questo territorio ben oltre i suoi confini.

La prima puntata è disponibile su RaiPlay

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