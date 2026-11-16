Un nuovo brano dedicato alla grande icona del cinema italiano: un racconto intimo e poetico nato dalle confidenze di un figlio e trasformato in musica, in napoletano per volontà di Sophia Loren. Disponibile sulle più importanti piattaforme digitali.

Ci sono storie che appartengono al cinema e altre che vivono nella memoria di chi le ha vissute da vicino. È dall’incontro tra queste due dimensioni che nasce “‘A storia ’e Sufì”, il nuovo brano del tenore Pasquale Esposito, dedicato a Sophia Loren. La canzone prende vita dai racconti personali che Carlo Ponti Jr., figlio della celebre attrice e direttore d’orchestra, ha condiviso con Pasquale Esposito nel corso della loro amicizia e collaborazione artistica. Ricordi di famiglia, aneddoti e frammenti di vita privata che hanno permesso al tenore di conoscere una Sophia diversa da quella celebrata sugli schermi di tutto il mondo: non soltanto la diva, ma la bambina, la donna e, soprattutto, la madre.

Scritto da Pasquale Esposito e Antonio Aprile, con la supervisione artistica di Pippo Seno, il brano nasce dal desiderio di trasformare la memoria in poesia, dando forma a un racconto musicale capace di intrecciare emozioni personali e memoria collettiva. Napoli è il filo conduttore di questa storia. La città delle origini, dell’infanzia segnata dalle difficoltà della guerra, dei sogni e di quel legame profondo con le proprie radici che Sophia Loren ha custodito nel corso della sua straordinaria carriera internazionale.

“‘A storia ’e Sufì” non vuole essere una biografia in musica, ma un ritratto delicato e autentico nel quale i ricordi di un figlio incontrano la sensibilità artistica di un interprete profondamente legato alla cultura napoletana, e Pasquale Esposito sceglie di raccontare ciò che spesso rimane lontano dai riflettori: le emozioni, gli affetti e i ricordi che accompagnano una vita straordinaria.

Un omaggio a Sophia Loren, ma anche al valore della memoria, alle proprie radici e al legame indissolubile tra una madre e suo figlio. Perché dietro ogni grande icona c’è una storia umana che merita di essere raccontata.

Il brano rappresenta anche una nuova espressione del sodalizio artistico e umano tra Pasquale Esposito e Carlo Ponti Jr., già protagonisti del progetto internazionale “Celebrando Sophia Loren – L’Icona Italiana”, spettacolo che, attraverso musica, immagini e racconti rende omaggio alla straordinaria eredità artistica e culturale dell’attrice. Spettacolo che sarà in scena, con un ritorno a grande richiesta, al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, sabato 10 e domenica 11 aprile 2027.

Biglietti al botteghino Augusteo e online su Bigliettoveloce e Ticketone

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8808

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