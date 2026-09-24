Pisapia & Gruppo Smeraldo in concerto a Santa Maria La Nova

Appuntamento domenica 27 settembre 2026 con l’evento “Le melodie dell’anima napoletana-Racconti e segreti dei poeti e compositori dell’800 e ’900”

Dopo il grande successo delle precedenti esibizioni, il gruppo “Pisapia & Gruppo Smeraldo” torna domenica 27 settembre 2026 alle ore 20 sul palco del Chiostro di Santa Maria La Nova con una scaletta completamente rinnovata. Lo spettacolo, intitolato “Le melodie dell’anima napoletana-Racconti e segreti dei poeti e compositori dell’800 e ’900”, promette di regalare al pubblico una serata scintillante all’insegna dell’arte e del divertimento. Non si tratterà di un semplice concerto, ma di un vero e proprio viaggio narrativo attraverso i capolavori immortali della cultura partenopea, arricchito da racconti, curiosità e retroscena inediti sui poeti e sui compositori che hanno reso grande la nostra musica nel mondo.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso emozionante sarà un ensemble d’eccezione formato da Gennaro Pisapia alla voce, Michele Cordova alla chitarra, Alessandro Pignalosa al mandolino, Peppe Carannante al clarinetto e Francopaolo Perreca al

sax soprano e alle percussioni. Un connubio perfetto di talento, passione e sonorità tradizionali che saprà incantare la platea nella magnifica cornice architettonica del chiostro.

I biglietti per partecipare alla serata possono essere acquistati comodamente online sulla piattaforma Azzurroservice.net, oppure contattando direttamente la Stabile della canzone napoletana al numero 379 177 7405 (Manuela). L’appuntamento con la grande

bellezza della canzone napoletana è fissato dunque per domenica 27 settembre 2026 alle ore 20 nella suggestiva cornice del Chiostro di Santa Maria La Nova in piazza Santa Maria la Nova 44 a Napoli.

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