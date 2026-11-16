Al via l’edizione 2026 della rassegna “Napoliteama”, prodotta da Teatro Augusteo srl: 4 spettacoli di teatro Off in scena dal 28 novembre al 22 dicembre 2026, da vivere a pochi centimetri dagli artisti, seduti direttamente sul palco del Politeama, a Napoli in Via Monte di Dio 80.

Si parte il 28 e 29 novembre alle ore 20 con lo spettacolo “Lucia Migliaccio”, scritto da Massimo Andrei, con Antonella Romano, che cura anche l’installazione: monologo incentrato sulla figura della nobildonna Lucia Migliaccio Duchessa di Floridia, che il 27 novembre del 1814 sposò con matrimonio morganatico il vedovo Ferdinando IV di Borbone, Re di Napoli. L’azione si svolge in un abito installazione, creato dalla stessa attrice, nella cui trama risiede un preciso richiamo alla tradizione tessile di San Leucio, ripercorrendo la vita piena di una donna dell’alta aristocrazia meridionale.

A dicembre, il 5 e 6 alle ore 19, protagonista sul palco sarà Peppe Miale in “Juve – Napoli 1 – 3 La presa di Torino” di Maurizio De Giovanni, per la regia di Massimo De Matteo, un monologo teatrale per ricordare una storia di dignità riconquistata, di identità trovata. E’ il miracolo del calcio e del tifo: il 9 novembre 1986 quattro tifosi napoletani partono per Torino rassegnati a vivere un’altra delusione, ma il destino riserverà loro un finale che mai avrebbero osato sperare. Una squadra reduce da anni di sofferenza vincerà in casa dei fuoriclasse della Juve, e allo stesso tempo una città farà pace con se stessa.

Il 10 e 11 dicembre alle ore 20 si potrà assistere al pastiche drammaturgico di Carmine Borrino intitolato “Tu parlavi una lingua meravigliosa”, suite musicale su Lucio Dalla, con Francesca Colapietro (voce) e Mariano Bellopede (pianoforte), spettacolo costruito interamente sulle canzoni di Lucio Dalla, che vede in scena due artisti ispirati dalla produzione artistica del cantautore bolognese, che parla attraverso i personaggi delle sue canzoni: innamorati, vissuti, inconsapevoli poeti di periferia, donne e uomini semplici e affascinanti che quasi viene voglia di conoscerli davvero.

Prima di Natale, il 21 e 22 dicembre alle ore 20, sarà in scena “Notti bianche” di F. M. Dostoevskij, un adattamento di Fiorenzo Madonna con musiche originali di Gian Marco Libeccio: a certe latitudini, in certi periodi dell’anno, il sole non tramonta mai, neanche di notte. In queste notti accade che si facciano degli incontri straordinari, al confine con il sogno. Accade che il tempo e il sentimento si condensino in certi attimi, che le nostre vite ne vengano segnate in maniera indelebile. Nello spettacolo si narra la storia di un sognatore e del suo primo incontro con l’amore, il primo capitolo di un’educazione sentimentale che nasce da una tempesta, nella quale nulla è quello che sembra e della quale, forse, si avrà l’impressione di capire qualcosa solo una volta ritornati con i piedi per terra.

Biglietti 13 Euro, disponibili al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima inizio spettacolo, salvo disponibilità, e online su Bigliettoveloce.

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