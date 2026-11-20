Nelle scorse ore Federconsumatori Campania ha inviato una nota formale alla direzione del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Nella nota le intima di revocare il blocco dei ricoveri d’urgenza annunciato a partire da lunedì 23 novembre. La firmano il presidente Giovanni Berritto e Carlo Spirito, legale e referente del settore Salute dell’associazione, ed è stata inviata anche all’Asl Caserta, alla Regione Campania e alla Prefettura di Caserta.

Il 16 novembre la direzione dell’ospedale privato accreditato ha scritto alle istituzioni. La struttura fa parte della rete regionale dell’emergenza-urgenza ed è il presidio di riferimento per il litorale domizio. Nella lettera la direzione comunica che dalle 8 di lunedì 23 novembre sospenderà tutti i ricoveri, sia programmati sia urgenti. Il pronto soccorso si limiterà a stabilizzare i pazienti, compresi i codici rossi e arancioni, per poi trasferirli altrove. Il motivo indicato è l’esaurimento del tetto di spesa annuale: 91,2 milioni di euro, dei quali 89,3 risultavano già utilizzati al 15 novembre, il 97,8 per cento.

«Un infarto, un politrauma o un’emorragia non aspettano la fine di una trattativa sul budget – è lapidario Berritto – Chi arriva in pronto soccorso deve poter essere ricoverato lì, non stabilizzato e caricato su un’ambulanza diretta a un altro ospedale».

«Un intero quadrante della provincia resterebbe senza un ospedale capace di accogliere le urgenze – prosegue Berritto – e il peso ricadrebbe sul 118 e sui presidi pubblici vicini. È la stessa direzione a ricordare, nella sua lettera, che la provincia di Caserta ha 2,1 posti letto ogni mille abitanti, contro i 3,7 previsti dagli standard nazionali. A pagare, come sempre, sarebbero i più fragili: gli anziani, chi non ha i mezzi per spostarsi, chi non può permettersi di curarsi a pagamento».

Il cuore giuridico della nota è affidato a Spirito. «L’accesso alle prestazioni salvavita è un livello essenziale di assistenza e, come tale, non può essere compresso – spiega –. Il decreto ministeriale 70 del 2015 assegna al pronto soccorso la piena funzione di accettazione e ricovero, e trasformarlo per scelta unilaterale in un punto di stabilizzazione viola gli standard minimi su cui poggia l’accreditamento istituzionale. Lo scarico indiscriminato di pazienti critici verso altri presidi allunga i tempi di soccorso e mette in pericolo l’incolumità pubblica. A nostro avviso configurerebbe l’interruzione di un pubblico servizio e il rifiuto di atti d’ufficio, previsti dagli articoli 331 e 328 del codice penale».

«Non si può nemmeno ignorare che la stessa struttura ha impugnato davanti al Tar la delibera regionale che le assegnava un tetto più alto, pari a 95,4 milioni, e ne ha ottenuto la sospensione in attesa dell’udienza del 15 dicembre – incalza Berritto –. Il servizio pubblico non può diventare la leva di un contenzioso economico. Quella partita si gioca davanti ai giudici e ai tavoli istituzionali, non sulla pelle di chi entra in ospedale con un dolore al petto».

Federconsumatori Campania chiede inoltre all’Asl Caserta e alla Direzione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania di adottare con la massima urgenza ogni misura amministrativa, o di riallocare in via straordinaria le risorse, per scongiurare la paralisi dell’assistenza. Se il servizio dovesse comunque interrompersi, le due amministrazioni dovranno avviare le procedure di sospensione o revoca dell’accreditamento per grave inadempimento dei LEA. Al prefetto di Caserta, Lucia Volpe, l’associazione chiede di usare i propri poteri d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica, così da garantire senza interruzioni il pronto soccorso e i ricoveri.

«Se lunedì il blocco diventerà realtà, depositeremo senza ulteriore avviso un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica competente. Promuoveremo poi ogni azione risarcitoria, in sede civile e amministrativa, a tutela dei cittadini danneggiati – conclude Berritto –. Nel frattempo attendiamo dalle istituzioni e dalla direzione una risposta scritta, e la attendiamo in tempi brevissimi».

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