«Per settimane si sono esercitati a cantare l’Inno di Mameli e, al nostro arrivo, lo hanno eseguito tutti insieme, accompagnati da un coro e da un pianoforte. Un gesto di straordinaria sensibilità, che racconta meglio di tante parole il significato dell’amicizia rotariana, capace di superare lingue, culture e distanze». Con queste parole Angelo Coviello, past president del Rotary Club Napoli Est, ripercorre l’accoglienza ricevuta in Giappone dal Rotary Club Osaka East, Distretto 2660. Il club lo ha ospitato, con la sua famiglia, durante una riunione ufficiale e ha accolto la proposta di gemellaggio con il club partenopeo.

Coviello è arrivato a Osaka come ambasciatore del Rotary napoletano. Ha portato i saluti del Rotary Club Napoli Est, della presidente Giuseppina Chef e del governatore del Distretto 2101 Giuseppe Nardini, e ha consegnato al presidente del club giapponese, Kazunori Tsuboyama, una lettera della presidente del club Partenopeo, completamente scritta a mano su pergamena con veduta del golfo di Napoli. Con Tsuboyama c’erano il segretario Eisuke Shioji, il presidente eletto Hiromitsu Yuba, la vicepresidente Naomi Honda e il prefetto Norio Kotaka. Tra i soci del club figurano anche personalità di primo piano dell’economia di Osaka, come Tsutomu Katayama, Takao Ohashi e Norio Wakabayashi. Alla riunione ha preso parte anche il Rotary Club Seoul-Muak, gemellato con il club giapponese, guidato dal presidente Lee Doowon.

Il senso della sorpresa lo ha spiegato Tokuji Suehiro, imprenditore e sarto giapponese, vicesegretario del club ospitante e fondatore del marchio ILSARTO, ispirato alla tradizione sartoriale napoletana: «Dal giorno in cui abbiamo saputo che sareste venuti in Giappone, noi soci del Rotary Club Osaka East ci siamo esercitati ogni settimana a cantare l’inno nazionale italiano, per accogliervi nel migliore dei modi. Accogliamo oggi con grande piacere la proposta di gemellaggio».

Per Coviello il legame tra Napoli e il Giappone ha anche una radice familiare. «Porto con me questa emozione nel ricordo di mio zio Michele Di Gianni, già console del Giappone a Napoli e padrino del mio club. Quello che abbiamo vissuto a Osaka è un riconoscimento al Rotary Napoli Est e al nostro Distretto, e la prova che l’amicizia rotariana, quando è autentica, non conosce confini».

Alla partenza, Tokuji e Mikiko Suehiro hanno salutato la famiglia Coviello con un quadro del golfo di Napoli. Sopra ci sono i volti dei quattro ospiti e le parole «Arrivederci a Napoli».

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