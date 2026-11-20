Premiazione dei migliori nel corso del Gran Galà in programma il 2 dicembre al Moon Valley

Il Provolone del Monaco Dop entra nella fase più interessante dell’anno. Mentre i caseifici si preparano alle festività di fine anno, che vedono il formaggio stagionato più famoso della Campania sempre più protagonista della tavola delle feste natalizie, per le aziende consorziate è tempo di conoscere chi saranno i vincitori del concorso di fine anno.

Sabato 21 novembre, alle ore 10:00, è in programma l’apertura ufficiale del “Trofeo Fernando De Gennaro”, organizzato in collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e riservato esclusivamente ai caseifici iscritti alla Dop. Ogni caseificio può partecipare a ciascuna delle categorie in concorso presentando un Provolone del Monaco che sarà oggetto di valutazione da parte dei maestri assaggiatori che compongono la giuria. Per conoscere i vincitori si dovrà attendere fino alla sera di mercoledì 2 dicembre 2026 quando, alle ore 19:30, in occasione della Cena di Gala, sarà svelato l’elenco dei vincitori.

“L’anno del ventennale della fondazione del Consorzio di Tutela si conclude con i tradizionali appuntamenti di fine anno. Per tutti i consorziati è il momento di tirare le somme e di far parlare i numeri, per comprendere se anche il 2026 è stato un anno di crescita per il nostro comparto”, spiega il presidente Giosuè De Simone.

Nel corso della serata verranno premiati i vincitori del Concorso 2026 e sarà assegnato il prestigioso trofeo “Fernando De Gennaro” al vincitore della 3ª categoria del concorso, riservata ai formaggi con oltre 12 mesi di stagionatura. Inoltre, verrà consegnato il premio “Andrea Buonocore” a tutti gli allevatori iscritti al Consorzio e detentori di bovini di razza Agerolese.

“Venti anni fa ha preso il via un’iniziativa che si è alimentata anno dopo anno. Una sana competizione fra i nostri casari, impegnati a preparare il Provolone del Monaco Dop perfetto. Al tempo stesso abbiamo cercato di tutelare il lavoro dei casari e il reddito dei nostri produttori di latte, cercando di valorizzare al massimo il prodotto. Una tradizione che ha saputo reggere alle complicate sfide del tempo, diventando uno dei simboli della zootecnia eroica di questo territorio, da difendere da imitazioni e tentativi di frode. Il tutto senza dimenticare le basi di una corretta alimentazione, da tramandare anche alle future generazioni”, spiega il direttore scientifico del Consorzio di Tutela Provolone del Monaco Dop, Vincenzo Peretti.

L’evento, patrocinato dalla Città di Vico Equense, si preannuncia ricco di momenti celebrativi dedicati a un’eccellenza casearia dal sapore unico e inconfondibile. L’iniziativa si avvale della collaborazione di prestigiose realtà del settore come Onaf, Vero Filiera Sostenibile Vero, Gazzetta dei Sapori, Coldiretti Napoli, il Consorzio di Tutela dei Vini della Penisola Sorrentina dop e la Fondazione Monti Lattari. Entrambi gli appuntamenti sono ospitati nella splendida cornice del Grand Hotel Moon Valley a Seiano di Vico Equense.

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