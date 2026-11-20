Primo Sushi prosegue la propria espansione in Campania dopo Aversa (CE) aprendo una nuova sede presso il centro commerciale Pegaso di Pagani (SA). Il format di “sushi italiano” propone un menu dedicato, un percorso gastronomico che unisce la tecnica orientale alle eccellenze del territorio campano e nazionale.

Primo Sushi espande la propria presenza sul territorio campano inaugurando una nuova sede a Pagani, in provincia di Salerno, all’interno del centro commerciale Pegaso, dopo il radicarsi della storica sede di Aversa (CE). L’arrivo nella città dell’Agro Nocerino-Sarnese segna una nuova tappa per il brand, che si rivolge a un pubblico ampio con una proposta gastronomica costruita attorno all’incontro tra cucina giapponese e ingredienti tipici italiani.

IL MENU DI PRIMO SUSHI. Sul fronte gastronomico, sono stati presentate novità in un menu costruito attorno a ricette originali che uniscono pesce, carne (linea Meat Sushi) e salse artigianali (Prime Original Sauces). Tra le portate spiccano l’entrée di benvenuto con nuvoletta di drago, tartare di salmone, salsa spicy e tobiko, il gunkan Fuoco dream e il Pegaso Roll, omaggio alla nuova sede con gambero in furai, pomodoro San Marzano e pancetta croccante, completato da crema di bufala, tartare di tonno, fico bianco, zest di limone, salsa spicy e crumble di nocciola di Giffoni. Completano il percorso creazioni come Taki Besu, Ebi Miura, Chicken Little e Space ham, una selezione di gunkan (tra cui varianti con branzino, pomodorini gialli confit e crema ai limoni d’Amalfi), involtini primavera ispirati alla tradizione con parmigiana di melanzane e carbocrema con guanciale croccante, quattro tipologie di bun (Friend passion, Life is honey, Sunset Bun e Taco Bun), oltre a udon, yakimeshi e tiramisùahi.

LA SEDE DI PAGANI. Il nuovo ristorante si sviluppa su un ampio spazio progettato per coniugare accoglienza e cura dei dettagli, affiancando alla sala principale una zona più privata, ideata per chi desidera trascorrere serate intime in un contesto riservato. Ad animare l’esperienza all’interno del locale contribuisce inoltre la presenza di Rolly, la mascotte ufficiale del brand, elemento distintivo dell’identità visiva e dell’ospitalità firmata Primo Sushi, che affianca al servizio al tavolo anche le opzioni di asporto, delivery e ordinazione tramite app dedicata.

LE DICHIARAZIONI. Francesco Campaniello, CEO di Primo Sushi, sottolinea: «Siamo il sushi italiano: non si punta ai puristi, ma a un’offerta di sushi di qualità che introduce nelle ricette i prodotti del territorio italiano, dove anche l’all-you-can-eat, cambia formula e si attesata su scelte di qualità. Il format è sempre più apprezzato dai clienti e date le richieste, siamo già pronti al 2027, dove ci aspettano le aperture in provincia di Caserta e Bari».

PRIMO SUSHI. E’ un format gastronomico dedicato al “sushi italiano”, nato con l’obiettivo di proporre piatti di ispirazione orientale reinterpretati attraverso materie prime e sapori legati alle tradizioni del territorio italiano, sintetizzata nel claim “Noi non facciamo il vero sushi, noi siamo Primo Sushi: è un’altra storia!”. Dopo l’esperienza di Aversa, il brand amplia il proprio raggio d’azione in Campania con l’apertura presso il centro commerciale Pegaso di Pagani. Nel 2027 sono previste ulteriori aperture, oltre quelle già programmate di San Nicola La Strada (CE) e Capurso (BA).

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