Torna in Puglia “We can be HeRoes – The People & Culture Show”: il benessere delle persone nei luoghi di lavoro

Manager, imprenditori e professionisti HR a confronto sulle nuove sfide della leadership, dello sviluppo dei talenti e dell’innovazione nelle imprese.

Chi ispira le persone, ogni giorno, a dare il meglio? Come cambiano ruoli e competenze nell’era dell’accelerazione tecnologica? E dove investire per costruire aziende in cui le persone scelgano di restare? Sono alcune delle domande al centro di “We can be HeRoes 2026 – The People & Culture Show”, la seconda edizione dell’evento promosso da Welfare Aurora (https://welfareaurora.eu).

L’iniziativa, in programma giovedì 19 novembre, dalle ore 8:45 alle 15.30, negli spazi di Tenuta Pinto a Mola di Bari, riunirà imprenditori, manager e professionisti HR per confrontarsi sulle trasformazioni del lavoro e sulle nuove sfide della cultura organizzativa: dallo sviluppo delle competenze alla salute e al benessere delle persone, fino alla costruzione di ambienti di lavoro capaci di attrarre e valorizzare i talenti. A fare da filo conduttore sarà il principio del People First, con le persone al centro delle strategie aziendali.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna con una giornata di incontri, testimonianze e approfondimenti, articolati in tre atti tematici, ciascuno dedicato a un diverso aspetto del cambiamento organizzativo.

Si partirà dalla leadership e dal ruolo del middle management, con il primo atto, “People First e Leadership intermedia”: un approfondimento dedicato a comprendere come imprenditori e HR possano riconoscere il valore delle proprie risorse, valorizzarne il talento e sviluppare un middle management capace di guidare il cambiamento. Tra gli interventi, quello di Fernando Rizzo, responsabile delle Risorse Umane di Happy Casa Store Srl e General Trade Spa. Seguiranno i contributi di Pierpasquale Antonante di Con-Tatto e di Cristian Acampora, Mental Coach di BlackShip.

La seconda parte, “People First nell’era dell’accelerazione”, affronterà invece il rapporto tra evoluzione tecnologica, ruoli professionali e nuove competenze. Un confronto su come l’innovazione stia trasformando il lavoro e su quali strumenti le imprese possano adottare per preparare i team alle sfide future. Interverranno Valeria Palberti, HR Manager EMEA di Roboze, e Gianni Sebastiano, Presidente e Fondatore di Orienta. A seguire, l’intervento ispirazionale di Titina Pignatelli, Platforms Product Manager di IA Spiegata Semplice e AI Play.

Il terzo atto, “People First oltre gli slogan”, sarà dedicato alle azioni concrete per costruire organizzazioni capaci di attrarre e trattenere i talenti, investendo sulla qualità dell’esperienza lavorativa. Ne discuteranno Eliseo Giannoccaro, Direttore Risorse Umane di Borgo Egnazia, e Sergio Fontana, Presidente e Amministratore delegato di Farmalabor. Il confronto sul benessere si arricchirà inoltre del contributo di Michele Mattia Palattella, chinesiologo clinico.

A completare il programma degli interventi ispirazionali sarà Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico, cieco dalla nascita, 100 volte campione mondiale e oggi anche formatore. Sul palco porterà la propria testimonianza, raccontando un percorso di coraggio, determinazione e capacità di superare gli ostacoli.

Il confronto proseguirà anche nel pomeriggio con due workshop paralleli, concepiti per condividere best practice, strumenti e approcci concreti da applicare nei contesti professionali e aziendali.

Il primo workshop, “Human Futures. Esplorare possibilità. Scegliere il benessere che verrà”, sarà condotto da Matteo Ficara, filosofo, futurista e co-founder di Happiness for Future, e offrirà strumenti per leggere i trend emergenti e interpretare i cambiamenti in uno scenario sempre più complesso.

Il secondo, “HR Live Lab: dalla sfida alla soluzione” a cura di Factorial, sarà dedicato all’approfondimento di casi reali e dimostrazioni dal vivo per semplificare i processi HR e liberare tempo prezioso, partendo dalle sfide concrete di ogni giorno in azienda.

A condurre la giornata saranno Max Panico, formatore e coach, e Alessandra Prada, Career & Business Coach e consulente HR. Ad aprire i lavori saranno Milena Mele, Technical Director e Co-Founder, e Giorgio Donvito, Sales Manager e Co-Founder di Welfare Aurora. Sono inoltre previsti i saluti istituzionali di Luca Lacedra, Confindustria Bari BAT, e Gianfranco Minervini, Presidente di AIDP Puglia e Basilicata. La giornata sarà accompagnata dalla musica della The Evolve House Band.

«Con la seconda edizione di We can be HeRoes – dichiara Giorgio Donvito, Co-Founder di Welfare Aurora – vogliamo rafforzare una cultura d’impresa che metta le persone al centro delle strategie di crescita stimolando un confronto su come tradurre questa visione in azioni concrete, dalla leadership allo sviluppo delle competenze, dall’innovazione al benessere organizzativo, condividendo esperienze e nuove opportunità per il territorio».

«Come Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT – commenta Luca Lacedra, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bari e BAT – siamo particolarmente orgogliosi di sostenere “We can be HeRoes”, un’iniziativa ideata e promossa da una nostra realtà associata come Welfare Aurora. Vedere imprese del nostro sistema farsi promotrici di momenti di confronto così qualificati su cultura aziendale, leadership e benessere organizzativo conferma la vitalità e la visione del nostro tessuto produttivo. In una fase storica segnata dall’accelerazione tecnologica e dall’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, la vera sfida per la nostra generazione di imprenditori è mettere le persone al centro dell’innovazione, andando oltre gli slogan per costruire ambienti di lavoro capaci di attrarre, valorizzare e trattenere i talenti sul nostro territorio».

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Confindustria Bari BAT, Confindustria Bari BAT Giovani Imprenditori, SPEGEA, AIDP Puglia e Basilicata – Associazione Italiana per la Direzione del Personale e Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari BAT.

Si ringraziano: InfoAziende Business Partner Fastweb, Toduba, Vita Health, Happiness For Future, Antonello Bianco Assicura, Del Prete Giovanna Consulente del Lavoro, ML2 e ML Comapny, Curopoli, MV Line, Gopack, Apuliasoft, Lara Industry, Sevendata e Italpaghe, Prima Impresa.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria al link:

https://welfareaurora.eu/we-can-be-heroes/#iscrizione

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare i canali social di Welfare Aurora:

https://www.instagram.com/welfareaurora/

https://lnkd.in/p/dD7pZdaC

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