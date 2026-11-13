PINK UP FESTIVAL, PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE: IL 21 NOVEMBRE A NAPOLI UNA GIORNATA DEDICATA ALLE DONNE, ALLO SPORT E ALL’INCLUSIONE

La manifestazione, promossa dall’ASD CM Sport Events nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, è stata presentata il 13 novembre presso la sede campana di Sport e Salute al Vomero. Venticinque donne saranno protagoniste di un riconoscimento dedicato al talento, all’impegno e al valore femminile.

Napoli si prepara ad accogliere la seconda edizione del Pink Up Festival, in programma sabato 21 novembre 2026. Una manifestazione che mette al centro le donne, lo sport, l’inclusione e la valorizzazione del talento femminile, inserendosi nel calendario delle iniziative di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

La seconda edizione è stata presentata alla stampa venerdì 13 novembre, presso la sede campana di Sport e Salute al Vomero, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, Rossella Montagna, direttrice artistica del Pink Up Festival, e Gianluca Leo, direttore marketing del Centro Aktis. A moderare l’incontro la giornalista Veronica Caprio.

Promosso dall’ASD CM Sport Events, il Pink Up Festival nasce con l’intento di creare un’occasione di incontro e condivisione, utilizzando lo sport come strumento di partecipazione, crescita e sensibilizzazione. Alla direzione artistica c’è Rossella Montagna, mentre la direzione tecnica della manifestazione è affidata a Tommaso Conte.

L’assessora Emanuela Ferrante: «Il Pink Up Festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento, la determinazione e il contributo delle donne nella società. Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, crescita e pari opportunità. Iniziative come questa testimoniano quanto sia importante promuovere una cultura del rispetto e della partecipazione, riconoscendo alle donne il ruolo da protagoniste che meritano. Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, è orgogliosa di sostenere manifestazioni che mettono al centro questi valori».

«Il Pink Up Festival è molto più di una manifestazione: è un progetto nel quale credo profondamente, perché mette al centro le donne, le loro storie, i loro sacrifici e i traguardi raggiunti. Vogliamo creare uno spazio in cui ciascuna possa sentirsi rappresentata e valorizzata, ma soprattutto vogliamo trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che lo sport è uno strumento straordinario di crescita, libertà e inclusione. Questa seconda edizione rappresenta un nuovo passo avanti in un percorso che desideriamo far crescere nel tempo, coinvolgendo sempre più realtà e sensibilità del nostro territorio», dichiara Rossella Montagna, direttrice artistica del Pink Up Festival.

Cuore dell’iniziativa sarà la seconda edizione del Premio Pink Up, il riconoscimento di 25 donne che si sono distinte per meriti, professionalità, impegno sociale e capacità di lasciare un segno nei rispettivi ambiti. Storie differenti, unite dalla determinazione e dalla volontà di contribuire alla crescita della comunità, che il festival intende portare all’attenzione del pubblico. Il premio è coordinato dalle giornaliste Maria Carla Palermo e Veronica Caprio.

Il progetto guarda allo sport non soltanto nella sua dimensione agonistica, ma soprattutto come veicolo di valori: rispetto, solidarietà, benessere, inclusione e pari opportunità. Temi che assumono un significato ancora più importante nel percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

La manifestazione si avvale della collaborazione del Centro Aktis, realtà impegnata nel settore sanitario e della riabilitazione, di Terme di Agnano, partner che contribuisce a valorizzare il tema del benessere, della Brigata bersaglieri Garibaldi dell’Esercito Italiano, che allestirà un circuito di Military Fitness. Collaborazioni che rafforzano il legame tra sport, salute e attenzione alla persona, ampliando il significato di un progetto che vuole mettere al centro il benessere femminile a 360 gradi.

Sponsor tecnico dell’evento: Givova.

Sponsor dell’evento: Gold Service.

Tanti i partner e le associazioni a sostegno della manifestazione: Brotherhorder LEMC & Lady, Ass. Joia B, Natale a Fuorigrotta, Enjoy Club, Komen Italia, Shannara cooperativa sociale, Fondazione Domenico Cirillo, Obiettivo Famiglia, Aic, Casa del Consumatore, Royal Ballet, Aerea 51, Aemme Travel, Sole ricevimenti, Rosita gioielli, Titti Petrucci, Ritmi d’Oriente, Teniamoci per Mano aps, Centro San Domenico, Avocado Pokeria, Il Covo di Leo, White Chill Out Lungomare di Nicola e Lo Scarpariello.

Il Pink Up Festival si conferma così un appuntamento che va oltre la dimensione sportiva, trasformandosi in una vetrina per il protagonismo femminile e in un’occasione per dare voce a esperienze, competenze e percorsi di donne che rappresentano un valore per il territorio.

Una giornata per celebrare le donne, riconoscerne i traguardi e ricordare che lo sport, proprio come la società, cresce quando offre a tutti le stesse possibilità di partecipazione.

PINK UP FESTIVAL – SECONDA EDIZIONE

21 novembre 2026 – Napoli Piazza Municipio

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