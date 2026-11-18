Applausi e grande partecipazione di pubblico al teatro Troisi per lo spettacolo “Le melodie dell’anima napoletana-Racconti e segreti dei poeti e compositori dell’800 e ’900”, andato in scena lunedì sera. Dopo i positivi riscontri ottenuti in cornici storiche come il Chiostro di Santa Maria La Nova, il maestro Gennaro Pisapia (nelle foto di Alfredo Coppola) – di recente premiato alla Camera dei Deputati dall’“Intergruppo parlamentare Sviluppo sud aree fragili e isole minori” (il presidente, l’onorevole Alessandro Caramiello, tra i numerosi ospiti presenti in teatro) per il suo ruolo di ambasciatore della canzone classica napoletana nel mondo – ha saputo valorizzare con efficacia la dimensione più intima del palcoscenico teatrale.

A fare da “traghettatrice” d’eccezione per l’intera serata è stata la telegiornalista, conduttrice tv e presentatrice Magda Mancuso che ha sfoggiato una creazione d’alta moda firmata dall’atelier del maestro Gianni Cirillo. Con rigorosa preparazione culturale ed eleganza scenica, la Mancuso ha firmato un appassionato excursus nella storia partenopea, arricchendo i passaggi tra un brano e l’altro con aneddoti, curiosità e retroscena sui poeti e compositori del periodo, creando fin dalle prime battute un’intesa immediata con la platea.

Sul palco, il dialogo fluido tra la conduttrice e il talentuoso ensemble del “Gruppo Smeraldo” – composto da Peppe Carannante al clarinetto, Michele e Ginevra Cordova alle chitarre, Alessandro Pignalosa al mandolino, Francopaolo Perreca al sax soprano e percussioni e Michele Del Canto al contrabbasso – ha dato vita a uno spettacolo dinamico e scenografico, arricchito dalle proiezioni sul ledwall di fondo.

La cronaca musicale ha saputo coniugare rigore filologico e intensità emotiva. Il primo tempo ha visto sfilare capisaldi della tradizione come “Te voglio bbene assaje”, “Si tu nenna m’amavo n’autanno”, la struggente “Palomma ‘e notte”, l’ironia di “Comme facette mammeta”, la passione di “Canzone appassiunata” e le vette liriche di “’O cardillo”. Nel secondo tempo l’atmosfera si è impreziosita con l’ingresso in scena del quartetto d’archi del Conservatorio, tutto al femminile, che ha accompagnato l’ascolto attraverso raffinati arrangiamenti di “Era de maggio”, “’A serenata ‘e Pullecenella” e “I te vurria vasà”, fino alla chiusura del programma ufficiale affidata a “Luna rossa”.

Sollecitato dai calorosi applausi del pubblico a fine serata, l’ensemble ha risposto con generosità concedendo un triplo bis: la raffinatezza di “Lusingame”, la carica di “Tu vuò fà l’americano” e un’emozionante esecuzione corale de “’O surdato ’nnammurato”, sigillo perfetto di una notte interamente dedicata all’anima più autentica della grande tradizione partenopea.

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