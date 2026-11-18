Sarà il professore Ignazio Lax (Università degli Studi di Messina) ad inaugurare l’edizione 2026-27 di “Lectio Paulini” – ciclo di incontri promosso dal Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola – con la relazione “Il racconto di un insolito naufragio. Narrazione, epistolarità e catechesi nel carme di Paolino per Citerio (carm. 24 Hartel)”.

L’appuntamento è per domani, 19 novembre, alle 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola. Ad introdurre i lavori sarà la professoressa Teresa Piscitelli, presidente del Centro di Studi che da più di quaranta anni è impegnato ad approfondire la vita e le opere di Paolino di Nola e i contesti spirituali, storico-politici, letterari, teologici.

Per chi non potesse essere presente fisicamente al Palazzo Vescovile, l’organizzazione ha previsto la possibilità di seguire l’evento in diretta attraverso il canale YouTube del mensile diocesano inDialogo. Sullo stesso canale è possibile rivedere le precedenti edizioni del Ciclo di incontri.

I prossimi appuntamenti in programma sono: 25 febbraio 2027, con la relazione del professore Fabrizio Bordone (Università degli Studi di Pavia) sul carme di Paolino per la morte di Celso (carm. 31 Hartel); 20 maggio 2027, con la relazione del professore Fabio Gasti (Università degli Studi di Pavia) sul carme di Paolino a Giovio (carm. 22 Hartel).

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