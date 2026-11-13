CANTE&CORE, l’artista andalusa JIHAN incontra l’ensemble NAPULITANATA //concerto il 22 novembre 2026 Fondazione Famiglia di Maria

Domenica 22 novembre (ore 19), la Fondazione Famiglia di Maria ospita il concerto dell’artista internazionale Jihan insieme con l’Ensemble di Napulitanata, evento clou del progetto “Cante & Core”, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026.

L’ARTISTA JIHAN

Protagonista della serata sarà Jihan, cantante e musicista andalusa la cui ricerca artistica incarna una sintesi naturale di culture: figlia di madre rumena e padre siriano, Jihan intreccia le radici del flamenco con le sonorità del Medio Oriente e dell’Est Europa. Da sempre impegnata nell’utilizzo dell’arte come strumento di riscatto sociale e veicolo di messaggi umanitari — con un’attenzione costante alla tutela e alla valorizzazione della cultura gitana —, l’artista rinnova in questo appuntamento la sua sintonia con l’Ensemble di Napulitanata. Sul palco della Fondazione Famiglia di Maria, le due realtà daranno vita a una rilettura inedita del repertorio partenopeo e iberico, in cui la tammurriata e il cante jondo si fondono per dare voce alle medesime istanze di resistenza, passione e memoria popolare.

IL CONCERTO

Il 22 novembre sul palco insieme a Jihan e al suo chitarrista Gil Gani Yohai ci sarà l’ensemble di Napulitanata composto per l’occasione dalle voci di Alessandro Colmaier, Emanuela de Rosa, Pasquale Pirolli e Stephane Wattéz e da Giuseppe Arena (contrabbasso), Pasquale Cirillo (pianoforte) e Mimmo Matania (fisarmonica).

Il concerto rappresenta l’evento clou e il momento di sintesi di un percorso di laboratori e residenza artistica, ospitato nel mese di novembre sempre presso gli spazi della Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio. Un ciclo di incontri ideato per esplorare le convergenze tecniche ed espressive tra la tradizione campana e quella hispano-andalusa, articolato su tre direttrici fondamentali:

Il Ritmo: un’analisi comparata tra il tempo della tammorra e il compás flamenco (a cura di Fabio Esposito).

La Voce: un viaggio nelle estensioni vocali popolari, dal canto a figliola al cante jondo (a cura di Emanuela de Rosa).

Il Corpo: la gestualità e la danza espressiva come strumenti di racconto e identità di comunità (a cura di Alessandro Colmaier).

“Cante & Core” rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando “Cultura Napoli 2026”, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione.

Queste le parole di Mimmo Matania, presidente di Napulitanata: “Con il progetto “Cante & Core” abbiamo voluto spingere l’idea di incontro oltre i confini consueti, puntando con decisione sulla contaminazione: non solo tra linguaggi musicali differenti come la tradizione napoletana e il flamenco andaluso, ma anche e soprattutto tra le diverse anime della nostra città. Napulitanata vive e opera quotidianamente nel cuore del centro storico di Napoli, ma aver scelto di ambientare questo percorso a San Giovanni a Teduccio, presso la Fondazione Famiglia di Maria, non è assolutamente un caso. Portare i laboratori sul ritmo e sulla voce, una residenza artistica e un’ospite di caratura internazionale in un presidio sociale e ambientale così importante per il territorio significa affermare che la cultura di qualità è di tutti e che le aree esterne al centro storico possono — e devono — essere protagoniste e centri propulsori di innovazione, riscatto e bellezza”.

L’ingresso al concerto è gratuito e libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.

L’Associazione Napulitanata

Napulitanata è una realtà culturale e un progetto di valorizzazione del patrimonio musicale napoletano nato con l’obiettivo chiaro di restituire alla Canzone Napoletana Classica un luogo di fruizione stabile, rigoroso e autentico. Ideato e fondato dal manager culturale e musicista Mimmo Matania e dal pianista Pasquale Cirillo, il progetto sostiene l’identità musicale di Napoli integrando intrattenimento di alto profilo, ricerca e impatto sociale sulla comunità locale. La sua attività si basa innanzitutto sulla omonima sala di concerto stabile in Piazza Museo Nazionale insieme ai progetti musicali internazionali, alla formazione, alla ricerca e alle collaborazioni con artisti, istituzioni accademiche e fondazioni.

Info: www.napulitanata.it

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