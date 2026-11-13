«Ci sono anche io»: progetto gratuito per i fratelli di bambini e ragazzi malati oncologici

Quando in una famiglia arriva un tumore, tutto si ferma intorno a un letto d’ospedale. Le giornate si organizzano attorno alle cure, le preoccupazioni si concentrano sul figlio malato, le energie dei genitori si consumano nell’urgenza. E c’è qualcuno che, in silenzio, impara a farsi da parte: il fratello, la sorella. Quel bambino che dice «sto bene» quando non è vero, che non vuole essere un peso, che prova paura, rabbia, senso di colpa, e non sa a chi dirlo. È a loro che si rivolge “Ci sono anche io”, il progetto dell’associazione Genitori Insieme APS-ETS, finanziato attraverso il bando 1/2026 indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito di Per Mano 7, che offre gratuitamente un percorso di supporto psicologico ed espressivo ai fratelli e alle sorelle di minori con malattia oncologica e alle loro famiglie. Nell’esperienza della malattia pediatrica, i fratelli e le sorelle portano un carico emotivo enorme che rischia di restare inascoltato. Ci sono anche io nasce per restituire loro centralità, riconoscimento e uno spazio sicuro in cui le emozioni possano finalmente trovare parole, colori, forme.

«Una malattia oncologica cambia gli equilibri di tutti – racconta Fiorella di Fiore presidente dell’associazione. Anche i fratelli e le sorelle attraversano emozioni difficili da comprendere, hanno domande che non sanno come esprimere, sentono il bisogno di uno spazio in cui essere ascoltati e riconosciuti. Il nome del progetto è la loro voce: Ci sono anche io.»

Un percorso in quattro tappe

Il progetto è tenuto dalla psicoterapeuta Anastasia Sbarra, dall’arteterapeuta Claudia Cecere ed è costruito attorno ai bisogni reali di ciascuna famiglia, nel rispetto della storia e dei tempi di ognuno. Conosciamoci: tre incontri iniziali con i genitori e il bambino, dedicati all’ascolto della famiglia, alla comprensione dei bisogni e alla definizione del percorso più adatto. Esprimiamoci: sei incontri di arteterapia, a cadenza settimanale o quindicinale, condotti secondo la metodologia Poliscreativa. Attraverso forme, ritmi e materiali espressivi si valorizzano le risorse personali e collettive, favorendo processi di autoguarigione e di condivisione in un contesto non giudicante. Condividiamo: sei incontri di gruppo di parola, alternati a quelli di arteterapia, in cui bambini e ragazzi possono condividere esperienze, emozioni e vissuti con altri coetanei che vivono la stessa situazione, in gruppi organizzati per fasce d’età, quando possibile. Sosteniamo la famiglia: momenti dedicati ai genitori per confrontarsi sui bisogni dei figli, comprendere le emozioni che attraversano l’intero nucleo familiare e individuare nuove risorse per affrontare insieme le difficoltà.

Dopo la valutazione iniziale, il percorso potrà essere arricchito con interventi di sostegno alla genitorialità e con psicoterapia individuale o familiare. Tempi e modalità saranno definiti in base ai bisogni emersi: il percorso potrà essere riattivato in qualsiasi momento, per tutta la durata del progetto, qualora la famiglia ne senta la necessità.

Per accedere al progetto: info@genitorinsieme. it – 081 5754268 – 366 6422367

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…