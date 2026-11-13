Alessia Di Buono presenta “Il paradosso della resa” alla Libreria Raffaello

Giovedì 26 novembre, alle ore 18:00, la Libreria Raffaello al Vomero (via M. Kerbaker 35, Napoli) ospiterà la presentazione ufficiale di Il paradosso della resa. Volume I, romanzo d’esordio di Alessia Di Buono, pubblicato da LFA Publisher.

Il libro si colloca tra narrativa contemporanea, indagine psicologica e romance drammatico. Protagonisti sono Abigail e Thomas, due personalità d’acciaio destinate a scontrarsi: nessuno dei due è disposto a cedere terreno o a mostrare il fianco, e ogni sguardo diventa una provocazione, ogni parola una resa dei conti. Sotto la superficie di una sfida costante, però, la tensione cresce fino a trasformarsi in attrazione, in un vortice di passione e possessione da cui è impossibile sfuggire. In questo primo volume l’impatto tra i loro mondi farà tremare ogni certezza, perché, quando due anime tanto incandescenti si affrontano, la domanda non è chi vincerà, ma chi sopravviverà alla tempesta.

Classe 1985, Alessia Di Buono è nata a Napoli, dove vive e lavora, ma conserva un legame profondo con Roma. Laureata in Storia dell’Arte, ha alle spalle una lunga esperienza nel teatro di prosa, dove ha interpretato ruoli complessi del repertorio drammatico. Quel lavoro sul palco è stato decisivo per la sua formazione: dare vita per anni a personaggi diversi le ha insegnato ad abitarne la psicologia dall’interno, a coglierne i nodi intimi e le ombre, affinando la sensibilità che oggi guida la sua scrittura. La scrittura, del resto, non nasce da un piano prestabilito, ma dall’urgenza improvvisa di ascoltare e dare forma a personaggi che hanno preteso di essere raccontati.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire la genesi dell’opera, conoscerne i personaggi e ascoltare dalla voce dell’autrice il percorso che ha portato a questo primo volume di una storia articolata in più parti. Un momento di condivisione aperto a lettori e appassionati, che potranno confrontarsi direttamente con l’autrice.

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