MARCO NAPOLITANO PRESENTA IL PANETTONE AL PROFITEROL

Il panettone incontra il profiterol nella nuova proposta di Marco Napolitano per il Natale 2026. Una creazione dalla presentazione scenografica, con una farcitura interna di crema al latte che lo stesso pasticciere partenopeo descrive richiamando la consistenza della panna. È la novità della Pasticceria Napolitano, la storica attività di piazza Luigi Poderico a Napoli che porta nelle feste una nuova interpretazione del dolce natalizio. “Sembra appena uscito dalla reggia di Versailles”: Napolitano sceglie questa immagine per presentare il panettone nel video di lancio. La novità mette insieme due riferimenti immediatamente riconoscibili della pasticceria: il panettone, legato alla tavola delle feste, e il profiterol, richiamato nel nome e nell’idea della creazione. Una proposta pensata per chi cerca un dolce da condividere a Natale, anche per chi desidera scoprire una variante capace di suscitare curiosità prima ancora del taglio. Il panettone al profiterol si inserisce nel percorso con cui Marco Napolitano affianca alla tradizione di famiglia nuove idee di prodotto. Il progetto parte dal patrimonio della pasticceria e lo mette in relazione con il desiderio di sperimentare: scegliere un classico, interpretarlo attraverso un altro dolce e farne una proposta riconoscibile.

La storia

Alle spalle del nuovo panettone c’è una storia iniziata nel 1920: la Pasticceria Napolitano custodisce un sapere artigiano tramandato in famiglia, nel quale un ruolo centrale appartiene a nonna Pasqualina e agli insegnamenti trasmessi ai suoi discendenti. Oggi Marco e il fratello Vincenzo rappresentano la quarta generazione e portano avanti l’attività insieme al padre Giovanni. La sede di piazza Poderico, a Napoli, è il riferimento di questo percorso. Nel laboratorio convivono i dolci della tradizione partenopea e le interpretazioni con cui la nuova generazione esprime la propria sensibilità. Babà, sfogliatelle, pastiere e zeppole raccontano le radici dell’attività; le nuove creazioni testimoniano il lavoro per dare continuità a quell’eredità attraverso proposte personali. Dopo la millefoglie, diventata uno dei dolci rappresentativi della pasticceria e un riferimento anche per il racconto editoriale di Marco, il panettone al profiterol porta questa ricerca nel Natale 2026.

Il centenario della millefoglie e il libro

Il lancio natalizio precede un altro appuntamento importante per la famiglia Napolitano: le celebrazioni per i 100 anni della propria millefoglie, in programma a gennaio 2027. La ricorrenza sarà l’occasione per tornare sulla storia del dolce e sul suo legame con l’identità della pasticceria. A questo percorso si collega «Millefoglie di me. La mia pasticceria, tra tradizione e una nuova ispirazione», il libro di Marco Napolitano pubblicato da Cairo Editore a cura di Gabriele Parpiglia che intreccia il racconto familiare con il mestiere, le ricette e i cambiamenti che hanno accompagnato l’attività. La millefoglie ne ispira il titolo e diventa l’immagine di una storia costruita attraverso esperienze e generazioni successive. Il nuovo panettone e l’appuntamento di gennaio raccontano così due momenti dello stesso percorso: la proposta per le feste e la memoria di un dolce di famiglia, unite dalla volontà di continuare a creare e condividere.

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