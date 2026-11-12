Coldiretti Campania, la tutela della salute dei cittadini comincia dalla trasparenza delle etichette

Il direttore di Coldiretti Campania Roberto Mazzei interviene sui rischi dell’Italian Sounding ad un convegno sulla contraffazione alimentare
“L’etichetta trasparente non è un dettaglio burocratico, è un diritto alla salute dei cittadini”. Lo ha detto il direttore regionale della Coldiretti Roberto Mazzei, intervenuto su cibo e salute, sui rischi dell’Italian sounding e sulle continue mobilitazioni della federazione in difesa del Made in Italy e del reddito degli agricoltori. “Trasparenza, reddito e salute. Ogni anno -spiega- il falso Made in Italy toglie miliardi al reddito di chi lavora la terra e inganna i consumatori. Per questo chiediamo l’origine obbligatoria in etichetta su tutti i cibi e la riforma del codice doganale europeo. La Coldiretti lo chiede alle istituzioni e lotta da anni con raccolta firme, battaglie, proteste al Brennero ed in Europa”.
Il convegno dal titolo: “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici” ha visto la partecipazione di relatori di rilievo istituzionale e scientifico ed ha preso il via per ricordare l’avvocato Paolo Carbone, fra i fondatori della Camera dei Penalisti di Salerno.
«Avere la Trasparenza in etichetta -prosegue Mazzei- vuol dire dare al cittadino la possibilità di conoscere ciò che sta mangiando e quindi evitare quello che è il problema del codice doganale, cioè etichettare per l’ultimo pezzo un prodotto importato e renderlo made in Italy non è trasparente rispetto al consumatore. Dobbiamo fare in modo che i cittadini, quando vanno a fare la spesa, sappiano realmente la provenienza di un prodotto e sappiano valutare attentamente come fare la spesa”.
Un’azione che si riflette sul reddito degli agricoltori: “Oggi l’Italian Sounding rappresenta una perdita economica importante per il made in Italy e per l’Italia. Questo perché un valore che potrebbe arrivare nel reddito e nella nostra nazione oggi viene disperso tra chi invece utilizza meccanismi non sempre trasparenti nel posizionare il prodotto sul mercato”. Il discorso del direttore della Coldiretti Campania Roberto Mazzei si sposta sulla salute: “Proprio a settembre è stata bloccata la carne che viene importata dal Brasile, per il diritto di reciprocità. E questo è importante perché quando parliamo di prodotti controllati, quando parliamo di prodotti sicuri, quando parliamo di prodotti Dop e Igp che in Italia rappresentano filiere molto sorvegliate, parliamo di prodotti anche più sicuri per i cittadini. Quindi, paradossalmente, questa è una battaglia che vede trasparenza, ma vede il reddito per la nostra nazione e deve vedere anche la salute dei nostri cittadini al centro in un momento in cui i prodotti ultraprocessati e ultraformulati rappresentano, secondo la scienza, un problema importante per la vita e la salute di tutti i cittadini».
Il convegno dal titolo: “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici” ha visto la partecipazione di relatori di rilievo istituzionale e scientifico ed ha preso il via per ricordare l’avvocato Paolo Carbone, fra i fondatori della Camera dei Penalisti di Salerno.
L’evento ospitato dalla Sala Conferenze “Cirri Rescigno” del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, a Nocera Inferiore, il convegno è stato aperto dal presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno l’avvocato Mario Rosario D’Angelo, che ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sempre più strutturata tra istituzioni, comparto agricolo, Università e autorità preposte alla tutela della legalità, a difesa delle produzioni di qualità e del patrimonio agroalimentare italiano.
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