Ercolano ricorda salvatore barbaro, vittima innocente di criminalità organizzata

Domani, venerdì 13 novembre, una giornata di memoria e impegno civile con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni e delle associazioni. In programma la proiezione di un cortometraggio, un corteo cittadino e una cerimonia di commemorazione. Ercolano rinnova il suo impegno nel custodire la memoria di Salvatore Barbaro, vittima innocente della criminalità organizzata, con una giornata dedicata al ricordo e alla promozione della cultura della legalità. Una mattinata che coinvolgerà studenti, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo dell’antimafia.

Il programma prenderà il via alle 10.00 presso l’I.C. A. Tilgher (via Casacampora 3, Ercolano), con la proiezione di un cortometraggio dedicato alla memoria di Salvatore Barbaro e un momento di confronto con il Pool della Legalità. Interverranno Antonietta Garzia, sindaca di Ercolano, Antonio Borrelli, Nino Daniele, Paolo Siani e Sandro Ruotolo del Pool della Legalità, Rossella Di Matteo, dirigente dell’I.C. Tilgher; Pasquale Del Prete, presidente FAI Ercolano, Pasquale Leone, referente di Libera Napoli.

Alle 11.00 partirà un corteo che attraverserà le strade della città, fino a piazzetta Salvatore Barbaro (c/o via Mare), luogo dell’omicidio di Barbaro.

La giornata si concluderà alle ore 12.15 con la cerimonia di commemorazione in piazzetta Salvatore Barbaro, dove sono previsti gli interventi di Michele Di Bari, prefetto di Napoli, e Antonietta Garzia, sindaca di Ercolano.

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