Al di là della visione, a napoli la sesta edizione del film festival di architettura e design

Dal 17 al 21 novembre 2026 il Festival coinvolgerà sei sedi culturali della città. Tra gli ospiti Sergio Castellitto, Paolo Genovese, Edoardo Leo, Valentina Lodovini, Fabrizio Bentivoglio e Matilde Gioli. In programma incontri, concorsi internazionali, proiezioni, workshop e appuntamenti dedicati al rapporto tra cinema, architettura e trasformazioni urbane.

NAPOLI — Cinque giornate dedicate al cinema, alla formazione e alla cultura. Dal 17 al 21 novembre 2026 torna a Napoli Al di Là della Visione — Film Festival di Architettura e Design, giunto alla sua sesta edizione, con un programma che attraverserà alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale napoletano.

A caratterizzare la manifestazione sarà la presenza di ospiti di primo piano del cinema italiano: Sergio Castellitto, Paolo Genovese, Edoardo Leo, Valentina Lodovini, Fabrizio Bentivoglio e Matilde Gioli, protagonisti di incontri con il pubblico che affiancheranno proiezioni, attività formative e iniziative dedicate ai nuovi talenti e alle produzioni indipendenti.

Ideato nel 2021 da Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello, il Festival è prodotto e organizzato da Gabbianella Club Srl, con la direzione artistica del critico cinematografico Valerio Caprara, confermato per il quinto anno consecutivo.

La manifestazione è finanziata dalla Regione Campania, dalla Film Commission Regione Campania e dal Ministero della Cultura (MiC) ed è promossa e sostenuta dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

«Giungere alla sesta edizione significa consolidare una scommessa culturale nata per abbattere i confini tra le discipline — dichiara Gianluigi Osteri, ideatore e fondatore della kermesse —. Napoli è una città stratificata, un set naturale dove l’architettura racconta la storia delle persone. Portare i grandi nomi del cinema italiano dentro spazi monumentali e luoghi simbolo della rigenerazione urbana, dall’Auditorium di Bagnoli a San Domenico Maggiore, ci permette di offrire ai giovani e al pubblico uno sguardo nuovo su come cambiano le nostre città e sul ruolo che l’arte ha nel ridisegnarle».

«La sesta edizione del festival Al di là della visione progredisce ad alta velocità da Afragola a Napoli — sottolinea Valerio Caprara, direttore artistico della manifestazione —. Ci sembra evidente, infatti, che la sua identità multidisciplinare esca rafforzata in tutti i comparti del programma, non a caso quest’anno diffuso nelle storiche e prestigiose sedi concesse dal Comune di Napoli: il concorso dei cortometraggi, gli eventi specialistici, i laboratori e le presentazioni di libri, le proiezioni di film, i talk con i personaggi dello spettacolo e i sobri e mirati eventi cerimoniali. Il bilancio finale toccherà al pubblico che ci auguriamo numeroso e partecipe, ma possiamo sin d’ora affermare che le esperienze e i successi degli ideatori appassionati e tenaci hanno fatto sì che il festival si sia potuto integrare in modo funzionale e strategico nel tessuto culturale dell’area metropolitana».

«Architettura e cinema sono due modi di scrivere lo spazio. La prima lo costruisce, il secondo lo racconta. E Napoli ha una grande tradizione da mettere in campo. Le fabbriche affacciate sul golfo, la scuola di architettura, il design nato nelle botteghe, i grandi progetti contemporanei. Accanto alle sue ferite, la città ha saputo essere anche un laboratorio dell’architettura moderna. Qui il nuovo non cancella l’antico. Lo interroga. Ecco perché il Comune non poteva mancare accanto a un festival che parla alla città e della città. La sua formula diffusa, dall’Auditorium di Bagnoli al cuore del centro antico, risponde a un’idea precisa dell’Amministrazione Manfredi: la cultura deve abitare tutti i quartieri. Attraversare l’intera città, ricucire centro e periferie, restituire ai cittadini luoghi rimasti troppo a lungo chiusi, sottratti, dimenticati.

Penso a San Domenico Maggiore, che presto riaprirà al pubblico come Casa della Lettura. E penso a Castel Capuano, fortezza normanna e per secoli palazzo di giustizia, tra i monumenti meno conosciuti della città. Lo abbiamo aperto più volte alle visite insieme alla Fondazione Castel Capuano, e quest’anno ospita il festival. Il patrimonio non è un deposito di memorie da custodire sotto vetro. È materia viva. Va abitato, attraversato, interrogato con gli strumenti del presente. Perché una città stratificata come Napoli non si conserva imbalsamandola, ma vivendola. Al di là della visione, appunto» afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

«Il cinema è uno strumento straordinario per raccontare l’architettura, i luoghi e soprattutto le persone che li vivono, ma è anche un’industria creativa di successo, capace di generare lavoro, attrarre investimenti e valorizzare i talenti del territorio — aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo —. Per questo apprezziamo particolarmente l’attenzione che il festival dedica alla formazione, ai giovani e al confronto tra professionisti e nuove generazioni. Affiancare agli incontri con i protagonisti del cinema italiano laboratori, workshop e concorsi internazionali significa non limitarsi a offrire un programma di eventi, ma costruire opportunità concrete di conoscenza, crescita professionale e sviluppo per la città».

SEI SEDI PER UN FESTIVAL DIFFUSO NELLA CITTÀ La sesta edizione coinvolgerà sei luoghi rappresentativi del patrimonio storico, artistico e culturale napoletano: Auditorium di Bagnoli, Basilica della Pietrasanta, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Castel Capuano, Cinema Filangieri e Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS.

Dalle sale cinematografiche agli spazi monumentali, ogni sede diventerà parte integrante dell’esperienza culturale, contribuendo a valorizzare il legame tra linguaggio cinematografico, patrimonio architettonico e identità urbana.

I PROTAGONISTI E GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Tra gli incontri più attesi figura quello con Paolo Genovese, regista e sceneggiatore di fama internazionale, in programma venerdì 20 novembre presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Il regista ripercorrerà le tappe principali della propria carriera, dialogando con il pubblico. A seguire, è prevista la proiezione di uno dei suoi film di maggior successo.

Particolare rilievo avranno anche gli appuntamenti con gli altri protagonisti della manifestazione, attraverso momenti di confronto dedicati alle esperienze artistiche e professionali che hanno segnato il loro percorso nel mondo del cinema.

Sabato 21 novembre il Festival si concluderà con la cerimonia di premiazione delle opere selezionate e dei protagonisti di questa edizione.

IL CONCORSO INTERNAZIONALE E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il concorso internazionale, cuore della manifestazione, si articola in cinque categorie: Corto Doc, Lungo Doc, Corto Fiction, Lungo Fiction e Animazione.

Le opere saranno valutate da tre giurie specializzate, composte da studenti di cinema, professionisti dell’audiovisivo, architetti ed esperti di urbanistica, a testimonianza della natura multidisciplinare dell’iniziativa.

Prevista inoltre una sezione speciale dedicata ai documentari sull’architettura, curata da Antonella Iovino.

Ampio spazio sarà riservato alla formazione, con workshop, laboratori e dimostrazioni pratiche dedicati al doppiaggio, al montaggio, alle lavorazioni sul set e all’animazione, anche grazie alle collaborazioni con l’Università Suor Orsola Benincasa e l’Accademia di Belle Arti.

I GRANDI CLASSICI RESTAURATI E L’OMAGGIO AD ALESSANDRO D’ALATRI

Accanto alle opere contemporanee, il programma proporrà proiezioni speciali di grandi classici restaurati, tra cui Essi vivono, Paris, Texas e Il Casanova di Federico Fellini, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire alcuni capolavori della cinematografia internazionale.

Confermato anche l’omaggio al regista Alessandro D’Alatri, figura vicina alla manifestazione fin dalle sue origini, al quale è intitolato un premio dedicato agli esordi più interessanti del cinema italiano, nato per sostenere e valorizzare le nuove generazioni di autori.

Non mancheranno approfondimenti sull’editoria cinematografica, sulla saggistica e sulla storia delle sale e del settore audiovisivo campano.

CINEMA E IMPEGNO SOCIALE

Il Festival rinnova la propria attenzione alle tematiche sociali attraverso Il Sole Sei Tu, iniziativa della Città Metropolitana di Napoli contro la violenza sulle donne, ospitata nella Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

Un appuntamento che sottolinea il valore del cinema come strumento di sensibilizzazione, riflessione e dialogo sulle sfide della contemporaneità.

Con questa nuova edizione, Al di Là della Visione consolida il proprio percorso culturale, proponendosi come luogo di incontro e confronto tra artisti, professionisti, giovani talenti e pubblico, nel segno della creatività e della contaminazione tra linguaggi. Un progetto che mette in relazione cinema, architettura e design, offrendo nuove prospettive per interpretare gli spazi, le città e le trasformazioni della società contemporanea.

INFO E CONTATTI

Facebook e Instagram: Al di Là della Visione

Prenotazioni: disponibili sulla piattaforma Eventbrite

Email: info@aldiladellavisione.it

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