«La chiusura di Capodichino è un campanello d’allarme fortissimo per chiunque lavori nell’hospitality a Napoli. Nelle mie strutture stimo per novembre circa il 90% di camere occupate in meno: in un mese la casa vacanze è diventata casa vacante, e un dato del genere non descrive soltanto un periodo difficile, dice che il modello su cui abbiamo costruito l’accoglienza in questa città va rivisto». Così Enrico Ditto, imprenditore campano dell’hospitality, interviene sugli effetti dello stop dell’aeroporto napoletano.

Lo scalo di Capodichino è chiuso dal 1° al 30 novembre per il rifacimento della pista e dei raccordi, e una parte dei collegamenti è stata trasferita all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Il periodo è stato scelto perché novembre è il mese con il traffico più basso dell’anno, per un aeroporto che nel 2025 ha superato i 13,2 milioni di passeggeri. Federalberghi Napoli ha indicato per il mese un’occupazione camere sotto il 25%.

«Gli aerei ci hanno fatto dimenticare a lungo che una destinazione vive di connessioni, al plurale», afferma Ditto. «Oggi il turismo a Napoli si scopre aerocentrico, anzi ‘capodichinocentrico’, e finché lo scalo funzionava nessuno ha avvertito il bisogno di altre rotte e di altre vie d’accesso. È bastata una chiusura programmata, annunciata con mesi di anticipo e collocata nel periodo più tranquillo dell’anno, per mettere a dura prova l’intero sistema. Senza aeroporto ci scopriamo fragilissimi e ci rendiamo conto di quanto deboli e poco usate siano le altre connessioni».

Secondo l’imprenditore, la risposta passa da un lavoro strutturale sui collegamenti. «Bisogna investire sul ferro, sul mare e sul tratto che porta il viaggiatore dall’arrivo fino alla struttura in cui dorme», aggiunge. «Hai voglia di discutere del potenziamento di Salerno o dell’aeroporto di Grazzanise, se poi collegare territori così distanti e complessi non diventa davvero facile, semplice e abitudinario. Una destinazione che si affida a un solo punto d’ingresso resta esposta a ogni sua interruzione, e con lei tutta la filiera che vive di turismo, dalla ristorazione ai servizi».

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