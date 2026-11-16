Benevento si è fermata, per una notte, per celebrare il trionfo dell’imprenditoria, del buon gusto e dello spettacolo. Rosaria Pisaniello, stimata imprenditrice sannita di successo, ha scelto il palcoscenico più esclusivo della città per spegnere le sue candeline: il suo nuovissimo locale “Mataz”. Un evento memorabile, curato in ogni minimo dettaglio, che ha saputo trasformare una festa di compleanno in un autentico happening mondano dal sapore internazionale.

Il tempio del design firmato da Flavian Basile

A fare da cornice a questa serata indimenticabile è stato proprio il Mataz, un locale destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della movida e dell’eccellenza beneventana. A progettarlo un’autentica eccellenza di famiglia e del panorama contemporaneo: il figlio Flavian Basile, archistar di successo e presidente dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Benevento.

Grazie alla sua visione audace e raffinata, l’architetto Basile ha saputo plasmare gli spazi fondendo eleganza, modernità e un’atmosfera calda e vibrante. Per una notte, complice una regia scenografica impeccabile, il Mataz si è letteralmente trasformato nel leggendario Moulin Rouge: luci soffuse, dettagli suntuosi, piume, velluti e un’atmosfera bohémien e patinata che ha catapultato gli ospiti direttamente nella Parigi più scintillante della Belle Époque.

Un viaggio culinario d’eccellenza, dal mare alla genialità dello champagne e delle fragole

All’altezza della scenografia anche l’offerta gastronomica, definita dai presenti semplicemente fantastica. Gli ospiti sono stati deliziati da un menù stellare a base di pesce, un trionfo di sapori freschi, raffinati e sapientemente abbinati. A conquistare il palato di tutti, rubando la scena tra i piatti forti, è stato uno strepitoso risotto fragole e champagne: una creazione audace e perfettamente equilibrata, capace di unire la cremosità del riso alla freschezza fruttata delle fragole e alle note eleganti delle bollicine, in perfetto accordo con il mood festoso e glamour della serata.

Musica, emozioni e leggende: da Fausto Leali e Jerry Calà al trionfo dei Gatti di Vicolo Miracoli

Se la vista e il gusto sono stati appagati, l’udito ha vissuto un sogno a occhi aperti grazie a un parterre di ospiti musicali di primissimo piano che hanno fatto cantare e ballare l’intero parterre. La serata è stata impreziosita dalle esibizioni live di due miti della canzone e dello spettacolo italiano: l’inconfondibile “voce nera” di Fausto Leali, che ha regalato brividi interpretando i suoi più grandi successi, l’energia travolgente di Umberto Smaila e ancora di Jerry Calà, capaci di accendere l’atmosfera con la loro proverbiale ironia e gli intramontabili brani da spiaggia e da cabaret. Ma il momento più alto, accolto da un boato di entusiasmo e da una standing ovation commossa, è stato lo straordinario finale con La Réunion dei Gatti di Vicolo Miracoli. Sul palco del Mataz si sono infatti riuniti i membri storici del leggendario gruppo cabarettistico-musicale che ha fatto la storia d’Italia, e cioè Jerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. Un tuffo al cuore e un amarcord collettivo che hanno suggellato la festa con risate, abbracci e la grande musica d’autore.

Una regina per una notte

A brillare al centro di questa notte magica è stata lei, Rosaria Pisaniello, cirocandata dall’affetto sincero di tantissimi amici accorsi da tutta Italia per starle vicino e della famiglia con il marito Giuseppe Basile e con i figli Flavian Basile e Consulelo Basile. Il Mataz ha aperto ufficialmente le sue porte alla grande storia della città, e non poteva esserci battesimo migliore di una notte così: fatta di bellezza, genio creativo, eccellenza culinaria e grandi emozioni da custodire per sempre nel cuore. Auguri a Rosaria Pisaniello, regina di stile, di impresa e di questa indimenticabile notte beneventana!

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