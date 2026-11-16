Un tour tra epoche storiche, mondi letterari e culture differenti, in cui la parola incontra la musica e il movimento si fa racconto. Si intitola “Viaggio nel tempo” il progetto a cura dell’associazione Sfera Ovale che rientra in “Letture di Comunità”, la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’avviso pubblico “Cultura Napoli 2026”. Cinque gli appuntamenti in programma ogni giovedì nella Biblioteca Antonio Labriola, in piazza Giambattista Pacichelli: il 19 e il 26 novembre e il 3, il 10 e il 17 dicembre, sempre alle ore 11.00.

Un percorso interdisciplinare che intreccia letteratura, storia, musica e arti performative, trasformando la lettura in un’esperienza immersiva e partecipata. Cinque incontri per riscoprire grandi opere e figure emblematiche, attraversando temi universali come la memoria, l’identità, la libertà, la giustizia e la trasformazione individuale e collettiva. La narrazione si intreccia con la danza e la musica dal vivo, dando vita a un dialogo tra linguaggi artistici capace di restituire nuova vitalità ai testi e di avvicinare il pubblico al patrimonio letterario e culturale.

Il viaggio prenderà il via il 19 novembre con “Donne dai capelli d’oro”, una lettura performativa ispirata a “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés, alla scoperta degli archetipi femminili, attraverso narrazione, movimento e canto, con Carmen Famiglietti e Kethane Dance. Il 26 novembre sarà la volta de “L’Inferno di Dante”, un percorso immersivo nell’universo dantesco, dove poesia, musica e ritmo si fondono in un’esperienza sensoriale, con l’attrice Tonya Porzio e il musicista Luca Petricore.

Il 3 dicembre, con “Eleonora ’99”, il pubblico sarà accompagnato nella stagione della Rivoluzione Partenopea del 1799, attraverso i suoi protagonisti e i suoi eventi, con Anita Mosca, Sabrina D’Aguanno e Martina Primicile Carafa. L’appuntamento del 10 dicembre sarà dedicato ad “Antigone”, figura simbolo del conflitto tra coscienza individuale e potere, per riflettere sui temi della giustizia e della responsabilità, con Patrizia Eger, Otello Matacena e Sabrina D’Aguanno, su adattamento dei testi a cura di Anita Mosca.

Il ciclo si concluderà il 17 dicembre con “Madame Bovary”, un incontro dedicato al capolavoro di Gustave Flaubert e al tema del bovarismo, tra desiderio, insoddisfazione, illusione e realtà, con Rosalia Cuciniello e Giuseppe D’Amora, su adattamento dei testi a cura di Anita Mosca.

Info: sferaovale.campania@gmail.com

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