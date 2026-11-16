l’Opera/Spettacolo SYSTEMA NATURAE – per Elizabeth Christina von Limné

sabato 21 novembre 2026, ore 20.30

Sabato 21 novembre alle ore 20.30, alla Reggia di Portici, si conclude la rassegna Le vie della Musica, il progetto promosso da Dissonanzen in collaborazione con MUSA – Musei delle Scienze Agrarie di Portici e con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che porta negli ambienti storici della Reggia un percorso musicale all’insegna della ricerca, dell’improvvisazione e della contaminazione tra linguaggi.

Il 21 novembre la Sala Cinese della Reggia ospita la prima assoluta di SYSTEMA NATURAE – per Elizabeth Christina von Limné, Opera/Spettacolo di Alessandra Bellino per voce di soprano (cantante e recitante), flauti, percussioni, elettronica e video (2026) sul testo di Elisa Biagini Systema naturae (1735) ed altri testi dell’autrice tratti da “L’INTRAVISTO”, 2024, Giulio Einaudi Editore.

Alessandra Bellino firma la musica, l’elettronica, i campionamenti, il montaggio audio, il video e la regia scenica.

Monica Benvenuti è la voce dal vivo, Elisa Biagini la voce registrata (ed elaborata), Mariasole De Pascali ai flauti e Lucio Miele alle percussioni ed esecuzione all’elettronica. Le foto naturalistiche sono firmate da Marina Guglielmi.

L’Opera/Spettacolo “SYSTEMA NATURAE – per Elizabeth Christina von Limné” si costruisce principalmente sull’omonimo testo di Elisa Biagini e pone al centro l’importanza della ricerca scientifica a partire dall’osservazione dei fenomeni naturali, in particolare attraverso “l’occhio” di Elizabeth Christina von Limné (figlia dello scienziato svedese Carlo Linneo) la cui vicenda di vita è anche espressione della difficile affermazione delle idee e delle aspirazioni delle donne nell’epoca dei Lumi.

Il cammino per “tappe” che Elizabeth (l’attrice in scena) deve faticosamente percorrere è il “sistema” (metodo scientifico) che la conduce all’esito finale. Lo studio dell’osservazione di un particolare fenomeno dei “fiori che lampeggiano” al tramonto, in particolare del nasturzio (Tropaeolum majus) è racchiuso in un suo saggio del 1762 (Riguardo allo scintillio del nasturzio indiano) e rappresenta il tema fondante dell’Opera intorno a cui ruotano altri sottosistemi che da esso scaturiscono e che concorrono allo sviluppo dell’Opera intera.

biglietto unico € 10

info e prenotazioni info@dissonanzen.it – 3202166484

www.dissonanzen.it – fb e ig @ensembledissonanzen

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…