Presenti Fiorella Zabatta e Massimiliano Manfredi

Si terrà martedì 17 novembre alle ore 12, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Verso gli Stati generali dello sport” che si svolgerà domenica 22 novembre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, sarà ad accesso libero e ha l’obiettivo di riunire e dare voce all’intero movimento sportivo regionale: dalle federazioni alle associazioni, dalle società agli atleti, fino alle famiglie e ai cittadini.

Alla conferenza stampa, con l’assessora Fiorella Zabatta e il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo, il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Carmine Mellone, la coordinatrice di Sport e Salute, Francesca Merenda, Pino Porzio, campione olimpico di pallanuoto, Angela Procida, atleta paralimpica, e altri rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo regionale.

L’evento del 22 novembre è promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania, in collaborazione con CONI, Federazioni sportive ed enti associati. L’iniziativa è realizzata con il supporto operativo di Sviluppo Campania, con la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico, di Sport e Salute e di Padelness e Sport.