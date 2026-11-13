Napoli, sabato 14 al via il Salone nautico Navigare a Mergellina

Napoli 10 novembre 2024

38esima edizione di Navigare

Foto: Stefano Renna

Cancelli aperti dalle 10 del mattino sino alle 17, al molo Luise del porto turistico di Mergellina, per il primo weekend di apertura del salone nautico internazionale Navigare. La manifestazione, organizzata da AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), avrà il taglio del nastro inaugurale alle ore 11 e sarà il presidente Gennaro Amato ad accogliere per la cerimonia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi e l’assessore al Turismo regionale, Vincenzo Maraio. Presenti anche i comandanti delle massime autorità militari di territorio.

La quarantesima edizione del Navigare, da quest’anno con accesso a pagamento (6 euro e gratuito per gli under 12 accompagnati da un adulto), è caratterizzata da un nuovo villaggio ospitalità più fruibile con servizi di ristorazione ed intrattenimento e da una esposizione delle imbarcazioni e non solo previste sul molo in cemento, destinato agli yacht, day cruiser, gozzi di grande dimensione e stand di motori marini, e un pontile galleggiante di oltre 150 metri, destinato ai battelli pneumatici e motoscafi, presentando così i circa 80 modelli di imbarcazioni da diporto presenti.

Tra le big boat che si sono aggiunte in questi giorni spiccano i grandi brand come Pershing e Itama, esposti dal dealer Francesco Mirante Italian Yacht Store con il Pershing GTX 70 e Itama 54; ben tre yacht Azimut, tra cui spiccano i modelli 70 e 45 sd esposti dalla concessionaria Gami Yachts, ma anche il marchio Pardo presente con i modelli 72, 50 e 43 piedi rappresentati da Autosalone Italia. Per i gozzi spicca il nuovo modello del cantiere Esposito Mare di Torre Annunziata, il Positano open 52, alla sua prima apparizione nei mari di casa.

Tantissime le novità nel medio e piccolo segmento della nautica da diporto dove spiccano i brand campani di I-boat, con il 40 piedi, Scan marine, con l’open F35, ma anche tra i battelli penumatici dove si registra la presentazione in anteprima dei cantieri Italiamarine con il nuovo Mediterraneo 42 WA, oltre gli oltre 9 modelli di gamma come il restiling del Ponza 36 Cabin e la versione WA, l’Italia 38, sino all’entry level il Panarea 26. Sempre nel segmento gommoni la presenza della gamma Sea Prop, con 4 modelli SP dal 38 al 24, ed Oromarine con sei battelli della gamma C dai 52 ai 24 piedi.

Torna al Navigare anche il brand Salpa, rappresentato dal concessionario campano GID Nautica Italiana Distribution, che porta le due novità: Soleil 21.5 e Soleil 37, protagoniste della prossima stagione nautica, espressione dell’esperienza e della continua evoluzione tecnologica e stilistica del prestigioso cantiere italiano. Tra i cantieri partecipanti anche Mirimare con l’Amira 34 open, il Sunrise 8.20 e il più piccolo 7.20.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni: lunedì-giovedì dalle 12:00 alle 17:30; venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal Sito web: https://salonenauticonavigare. it/

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