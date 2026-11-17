A Palazzo Caracciolo la terza edizione dell’evento dedicato alla salute mentale e all’inclusione lavorativa. In programma incontri tra imprese, istituzioni e terzo settore, la Biblioteca Vivente, il Premio Fausto Rossano e i P’AZZ Awards. Antonio Procentese: «Vogliamo dimostrare che l’inclusione può generare valore sociale, professionale ed economico»

Trasformare l’inclusione in un’opportunità concreta di lavoro, crescita e sviluppo economico. È questa la sfida al centro della terza edizione del P’AZZ Festival, in programma il 27 novembre 2026 a Palazzo Caracciolo Naples, a Napoli. Un appuntamento che riunirà imprese, istituzioni, associazioni, cooperative sociali, università, professionisti e persone con esperienza diretta di disagio psichico, con l’obiettivo di costruire nuove prospettive per l’inserimento lavorativo e superare gli stereotipi legati alla salute mentale.

«L’inclusione si fa impresa» è il tema scelto per questa edizione, che segna un’evoluzione nel percorso del festival e riflette la visione di MAD in Naples, impresa benefit fondata da Antonio Procentese per mettere in relazione le competenze dei laboratori artigianali sociali con le esigenze del mercato.

«Quest’anno abbiamo scelto un tema che rappresenta pienamente la direzione che stiamo prendendo. Vogliamo superare una visione caritatevole, pietistica e assistenziale dell’inclusione e dimostrare che può diventare uno strumento di produttività, autodeterminazione e crescita», dichiara Antonio Procentese, fondatore di MAD in Naples e promotore del P’AZZ Festival. «Parliamo di impresa a 360 gradi: economica, ma anche personale, professionale, territoriale e comunitaria. L’inclusione deve generare valore per le persone e per l’intera società».

Gli Stati Generali dell’inclusione

Il P’AZZ Festival nasce come luogo di incontro, confronto e coprogettazione tra tutti gli attori coinvolti nei percorsi di inclusione sociale e professionale.

La terza edizione intende rafforzare questa vocazione, attraverso un programma di interventi, testimonianze e momenti di partecipazione dedicati alle sfide dell’occupazione inclusiva.

«Il P’AZZ Festival nasce come una sorta di Stati Generali dell’inclusione. Vogliamo mettere intorno allo stesso tavolo tutti i protagonisti, dalle persone che vivono direttamente il disagio alle famiglie, dalle cooperative alle imprese, fino alle istituzioni e alle università», spiega Procentese. «Solo attraverso una presa in carico collettiva delle difficoltà possiamo costruire soluzioni concrete. L’inclusione non può essere una responsabilità esclusiva delle famiglie o delle persone interessate: deve diventare una responsabilità di tutta la comunità».

Tra gli interventi annunciati figura quello di Elio Borgonovi, professore emerito dell’Università Bocconi, che affronterà il tema «L’occupazione inclusiva è conveniente per le imprese», approfondendo il valore dell’inserimento lavorativo anche dal punto di vista organizzativo ed economico.

La Biblioteca Vivente

Tra le iniziative più significative del festival torna la Biblioteca Vivente, un’esperienza partecipativa che trasforma le persone in «libri umani», invitandole a condividere direttamente con il pubblico storie, esperienze e percorsi personali e professionali.

L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca, abbattere pregiudizi e stereotipi e restituire centralità alle persone, spesso identificate esclusivamente attraverso una condizione di fragilità o un’esperienza di vita.

In questa edizione, la Biblioteca Vivente coinvolgerà anche persone con background migratorio, mettendo in primo piano competenze, passioni, aspirazioni e progetti per il futuro.

Cinema e salute mentale

Il programma comprenderà anche un momento dedicato al Premio Fausto Rossano, iniziativa che promuove il rapporto tra cinema, salute mentale e inclusione sociale.

Durante il festival saranno proiettati cortometraggi realizzati nell’ambito di laboratori e percorsi promossi da centri diurni e organizzazioni che operano nel campo della salute mentale.

È prevista inoltre la premiazione della categoria dedicata ai laboratori, con l’obiettivo di valorizzare il cinema come strumento di espressione, partecipazione e sensibilizzazione.

Il linguaggio audiovisivo diventa così un mezzo per raccontare esperienze individuali e collettive, contribuendo a diffondere una rappresentazione della salute mentale più vicina alla vita reale delle persone.

P’AZZ Awards, il premio all’inclusione

Tra i momenti più attesi della terza edizione ci sarà anche la consegna dei P’AZZ Inclusion Awards, riconoscimenti dedicati a imprese, enti del terzo settore e istituzioni che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere l’inclusione sociale e lavorativa.

Il premio intende valorizzare esperienze, progetti e buone pratiche che hanno contribuito ad abbattere le barriere culturali e professionali, creando opportunità concrete per le persone in condizioni di fragilità e favorendo la costruzione di comunità più inclusive.

Un riconoscimento che vuole anche offrire visibilità a modelli virtuosi e replicabili, capaci di dimostrare come la collaborazione tra mondo imprenditoriale, terzo settore e istituzioni possa generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.

I P’AZZ Inclusion Awards rappresentano così una delle espressioni più significative del tema scelto per questa edizione, «L’inclusione si fa impresa», premiando chi ha saputo trasformare i principi dell’inclusione in azioni e risultati concreti.

Una rete che cresce

Il P’AZZ Festival è anche il risultato di un percorso di collaborazione che coinvolge un numero crescente di organizzazioni impegnate nell’inclusione sociale e lavorativa.

Tra le realtà coinvolte figurano associazioni, cooperative sociali, fondazioni e imprese che condividono l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di partecipazione e inserimento lavorativo.

Un ruolo significativo sarà affidato ai ragazzi e alle ragazze de La Scintilla, che parteciperanno attivamente all’accoglienza del pubblico, alla gestione di alcune attività del festival e ai tavoli di confronto.

Una scelta coerente con la filosofia della manifestazione: promuovere l’inclusione attraverso opportunità concrete di partecipazione, responsabilità e valorizzazione delle competenze.

Il festival rappresenta inoltre uno dei principali appuntamenti dell’ecosistema culturale che ruota attorno a MAD in Naples, insieme a P’AZZ Zine, pubblicazione annuale dedicata alle esperienze della rete, P’AZZ Camper, strumento di coprogettazione di iniziative per l’inserimento lavorativo, e il futuro progetto P’AZZ Production, dedicato alla produzione di cortometraggi e contenuti audiovisivi sull’inclusione.

«Abbiamo bisogno di imprese che credano in questo percorso e vogliano diventare partner autentici, non semplici sostenitori occasionali. L’inclusione può diventare parte integrante della strategia di sviluppo di un’azienda, generando benefici per le persone, per le organizzazioni e per il territorio», conclude Procentese.

Il P’AZZ Festival si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’ASL Napoli 1 Centro. L’evento è organizzato da MAD in Naples S.r.l. Società Benefit e NapolinMente APS, in collaborazione con i partner WHY Inclusion, ERA Cooperativa Sociale, La Scintilla ETS, Si Può Dare di Più APS, Avventura di Latta, Le Muse per L’Oro, Premio Fausto Rossano e Kodokan. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Pio Monte della Misericordia, Fondazione Domenico Cirillo, Fondazione Eos ETS, CHG – Caracciolo Hospitality Group, Fiammante, Stalker Cooperativa Sociale, Cantina Sociale Vite Matta, Euronics Tufano, Pizzeria Maraucci. Tra i partner istituzionali il Consorzio Unico Campania.

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