Pluribus Fest di Annalaura Di Luggo_VI Edizione

Torna per la quinta edizione il «Pluribus Multimedia Fest», il festival internazionale dedicato ai cortometraggi immersivi multi-screen, ideato e diretto dall’artista Annalaura di Luggo e sostenuto dal Ministero della Cultura, quest’anno incentrato sui temi dell’inclusione, della fragilità, della sostenibilità ambientale, dei diritti umani, dell’identità culturale e delle trasformazioni sociali.

Le iscrizioni per partecipare ad una delle 5 categorie del Premio (Best Social Impact Award,

Best New Media Award, Best Young Talent Award, Best Cultural Impact Award e Best Jury Selection Award) sono aperte fino al 19 novembre sul sito: https://filmfreeway.com/ Pluribusfest. La candidatura delle opere degli studenti è gratuita, per favorire la ricerca di nuovi linguaggi e valorizzare anche le prime esperienze creative.

La cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori si terrà giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 18.00 presso lo JUS Museum | Palazzo Calabritto (via Calabritto, 20 – Napoli), che ospita stabilmente il Cubo Pluribus realizzato da Annalaura di Luggo.

Il festival, dedicato alla sperimentazione e all’interazione tra arte, cinema e tecnologia, invita creativi, registi e artisti multimediali a sviluppare nuove modalità narrative capaci di avvolgere il fruitore nell’esperienza audiovisiva.

Elemento distintivo del festival è l’installazione Pluribus: le opere vengono concepite per essere proiettate contemporaneamente sui quattro schermi sincronizzati del Cubo, un ambiente immersivo che non richiede caschi VR o dispositivi individuali. Lo spettatore è, così, al centro di una narrazione collettiva in cui cinema, arte e tecnologia sperimentano nuove forme espressive.

Le opere vincitrici entrano nella programmazione permanente, accanto a quelle premiate nelle precedenti edizioni, e restano fruibili gratuitamente durante tutto l’anno. Edizione dopo edizione si arricchisce la collezione di cinema immersivo, aperta al pubblico e in continua crescita.

«Cinque anni fa abbiamo immaginato un festival capace di andare oltre la durata della rassegna: le opere premiate restano, infatti, nel Cubo Pluribus, costruendo nel tempo un patrimonio audiovisivo condiviso», afferma Annalaura di Luggo. «Pluribus diventa così un attrattore culturale permanente, in sintonia con il Piano Olivetti per la Cultura e con il principio della “durabilità degli interventi culturali” come strumento di crescita e coesione della collettività».

Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alla formazione, attraverso un ricco programma di incontri, laboratori e masterclass pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Tra le iniziative già realizzate figurano due «Pluribus Multimedia Lab», ospitati presso lo Jus Museum e rivolti agli studenti di cinema, una presentazione alla Film Theatre Academy di San Giorgio a Cremanodove si è tenuta una masterclass della acting coach Bobbie Shaw Chance e due masterclass dedicate rispettivamente agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli del corso della professoressa Gina Annunziata, e agli studenti del corso del professor Arturo Lando dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Nel corso degli incontri, ampio spazio è stato riservato anche alla vocazione green del festival, grazie alla partecipazione di Stefano Buri, responsabile della sostenibilità della manifestazione, che ha approfondito l’importanza delle pratiche sostenibili nel settore dell’audiovisivo.

Il programma proseguirà il 1° dicembre, alle ore 15.30, presso lo Jus Museum, con una masterclass internazionale gratuita dal titolo THE DIGITAL UNIVERSE “Il futuro del cinema è nelle tue mani,” organizzata in collaborazione con il Galà del Cinema e della Fiction e con la partecipazione di Stanley Isaacs e Greg Ferris. All’incontro interverrà anche Mario Fusco, consigliere nazionale dell’ANPVI – Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti, per un breve intervento dedicato al tema dell’inclusione delle persone con disabilità visiva.

La dimensione internazionale del festival è garantita dalla call diffusa attraverso FilmFreeway, che consente la partecipazione di filmmaker e produzioni estere, dalla presenza di professionisti internazionali e dalla collaborazione con 100% Entertainment di Los Angeles e con la piattaforma cinese Sfilmmakers che accoglie 30.000 membri.

Sul territorio, invece, il festival sviluppa una rete culturale, formativa e sociale che coinvolge JUS Museum, ANPVI, WIFTMI, Accademia di Belle Arti, Università Suor Orsola Benincasa, Film Theatre Academy di San Giorgio a Cremano e Galà del Cinema e della Fiction.

La giuria internazionale è presieduta da Stanley Isaacs, produttore e regista statunitense con oltre quarant’anni di esperienza nell’industria cinematografica americana, fondatore e CEO di 100% Entertainment di Los Angeles, partner del Festival, ed è composta da Greg Ferris, già Vice President Marketing di Paramount Canada, Marcello Palminteri, art director e curatore, gli avvocati Olindo Preziosi e Marianna Carroccio, consigliera WIFTMI, e Mario Fusco, consigliere nazionale ANPVI (Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti). L’ingresso di Fusco rafforza l’attenzione all’accessibilità sensoriale del festival.

Tra le opere già in selezione figurano «Guardami così» di Adriano De Angelis, sulla disabilità visiva; «Ensemble» di Manuel Cundari ed Eugenio Piluso, sul percorso di un giovane migrante; «Volo di Fuoco» di Luca Riemma e Dario Di Martino, sull’inquinamento nella Terra dei Fuochi; «Festina Lente» di Deniz Somuncuoǧlu, dedicato alla visione di Roy Yu e al dialogo tra Oriente e Occidente; «Je prie toujours que tout cela passe comme le vent» del francese Benjamin Dobó e Anafee Fränznick, sulla memoria coloniale; «The Skin of Emptiness» di Manolo Feo un’esperienza immersiva tra presenza e assenza; «Left-hander» del regista russo Yuri Vladimirovich Kuzin, sull’origine del male attraverso l’infanzia di Hitler.

Fin dalla prima edizione Pluribus promuove la sostenibilità ambientale, attraverso la comunicazione digitale, la riduzione della stampa, il riuso degli allestimenti, la raccolta differenziata, la promozione del trasporto pubblico e l’utilizzo di arredi in alluminio riciclato forniti da CIAL.

ORARI JUS Museum

martedì/venerdì

10.00-13.00 / 15.00-19.00

INGRESSO GRATUITO

JUS Museum | Palazzo Calabritto

Via Calabritto 20, Palazzo Calabritto, piano nobile, scala B – 80121 NAPOLI

info@jusmuseum.com – www. jusmuseum.com – t. 081.17552994 / 351.1137721

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