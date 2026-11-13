NASCE IL PROGETTO POMPEI DESTINATION DEVELOPMENT

Dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla costruzione di una destinazione internazionale: Pompei guarda al futuro attraverso una nuova visione di sviluppo con un progetto strategico dedicato anche alle opportunità dell’America’s Cup 2027. Nasce così Pompei Destination Development, un progetto ideato e promosso da Salvatore Graziano, Project Developer e Destination Manager, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione integrata della città mettendo in relazione patrimonio culturale, identità urbana, sviluppo economico, accoglienza turistica e opportunità internazionali e in connessione virtuosa città e imprese per costruire nuove opportunità di sviluppo e trasformare le sue enormi potenzialità in concrete opportunità economiche, culturali e sociali per l’intera comunità.

Il progetto sarà presentato venerdì 18 dicembre in occasione del Gran Galà di Natale Pompei Destination Development presso l’Hotel Habita79 di Pompei.

La proposta parte da una considerazione fondamentale: Pompei è una città unica nel panorama internazionale, custode di uno straordinario patrimonio archeologico di valore universale e sede del Santuario della Beata Vergine del Rosario, importante riferimento della devozione mariana. Due realtà di eccezionale rilevanza che, insieme alla città contemporanea e al suo tessuto sociale, commerciale e imprenditoriale, rappresentano una risorsa di enorme potenzialità.

TRE IDENTITÀ DA VALORIZZARE

Il progetto riconosce tre dimensioni fondamentali che caratterizzano Pompei:

Il patrimonio archeologico, con la sua straordinaria rilevanza storica e culturale; la dimensione spirituale, rappresentata dal Santuario e dalla sua vocazione religiosa e internazionale; la città contemporanea, con i suoi residenti, le attività commerciali, le imprese, l’accoglienza e la vita quotidiana. Si tratta di tre identità distinte, ciascuna con una propria missione e specifiche esigenze, che devono poter coesistere e dialogare, mantenendo le rispettive peculiarità e autonomie. L’obiettivo è sviluppare un modello di destinazione capace di mettere in connessione queste tre dimensioni, favorendo una maggiore integrazione tra patrimonio, città e sistema economico.

Pompei Destination Development nasce con l’ambizione di ampliare le opportunità offerte dalla destinazione, affiancando alla visita dei suoi grandi attrattori un’esperienza più completa della città. L’obiettivo è che il visitatore possa fermarsi, passeggiare, conoscere il territorio, frequentare le attività commerciali, scoprire le eccellenze locali e vivere pienamente le esperienze culturali, gastronomiche e sociali. In questa prospettiva, la qualità urbana assume un ruolo centrale. Decoro, verde, arredo urbano, illuminazione, accoglienza, identità visiva e organizzazione degli spazi pubblici diventano elementi importanti per costruire una destinazione riconoscibile, piacevole e competitiva. Non si tratta soltanto di promuovere Pompei, ma di contribuire a valorizzare il luogo nel quale il turismo si sviluppa, rendendolo sempre più attrattivo per chi lo visita e lo vive quotidianamente.

AMERICA’S CUP 2027: OCCASIONE PER INTERVENIRE

In questo scenario, la 38ª America’s Cup in programma a Napoli nel 2027 è un’importante opportunità volta a rafforzare la visibilità internazionale della Campania e a valorizzare le connessioni tra le sue principali destinazioni. Per collocazione geografica e straordinaria rilevanza del suo patrimonio, Pompei può inserirsi in questa prospettiva, sviluppando relazioni con Napoli, l’area vesuviana e la Penisola Sorrentina. L’obiettivo è avviare una riflessione sulle opportunità turistiche, culturali ed economiche che un evento internazionale di tale portata può generare. L’America’s Cup rappresenta uno stimolo fondamentale per favorire la permanenza dei visitatori e rafforzare la competitività dell’offerta turistica campana, coinvolgendo le destinazioni e gli operatori in una prospettiva di collaborazione.

UN PROGETTO APERTO A ISTITUZIONI E SISTEMA DELLE IMPRESE

Pompei Destination Development si pone come percorso aperto al confronto e alla collaborazione con istituzioni, operatori economici, associazioni e realtà culturali del territorio. L’intento è favorire connessioni, sviluppare progettualità e creare le condizioni per valorizzare le diverse identità della città. Il programma guarda a un orizzonte temporale 2027–2030, con l’ambizione di individuare priorità, sviluppare iniziative concrete e contribuire alla costruzione di un modello di destinazione moderno, accogliente e competitivo. Un percorso che vuole partire dall’ascolto del territorio, dalla conoscenza delle sue esigenze e dal coinvolgimento di chi ogni giorno contribuisce alla vita economica e sociale di Pompei.

IL GRAN GALÀ DI NATALE

Il progetto sarà presentato venerdì 18 dicembre in occasione del Gran Galà di Natale – Pompei Destination Development, presso l’Hotel Habita79 di Pompei. La serata vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, a partire dal Sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, che porterà il saluto istituzionale della città. L’appuntamento è un primo momento di incontro tra esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale e turistico, con l’obiettivo di condividere una visione di sviluppo e promuovere nuove relazioni, e valorizzare Pompei non soltanto come luogo di straordinaria rilevanza storica e spirituale, ma anche come città contemporanea, ricca di potenzialità e meritevole di una nuova prospettiva di sviluppo.

“Pompei – spiega Salvatore Graziano, ideatore e promotore di Pompei Destination Development – possiede un patrimonio straordinario e una riconoscibilità internazionale unica. La nostra sfida è fare in modo che questa ricchezza possa generare opportunità sempre più ampie per la città, le imprese e la comunità. Credo in un modello di sviluppo nel quale patrimonio culturale, qualità urbana, operatori turistici e sistema imprenditoriale possano lavorare in connessione, valorizzando le rispettive competenze. Non vogliamo sostituire ciò che già funziona – conclude Graziano – ma ampliare le opportunità e costruire insieme nuove prospettive per il futuro di Pompei”.

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