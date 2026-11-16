Foto: Stefano Renna

Se ne parla da tempo del valore della Blue Economy per l’economia territoriale della regione Campania, ma ora pare si faccia sul serio. “La nautica è una filiera importante perché dà tante economie, dà tanto lavoro, ma ha bisogno anche di infrastrutture che diano risposte ai diportisti”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rilasciate ai giornalisti nella giornata inaugurale del salone nautico internazionale Navigare, in corso a Mergellina al molo Luise sino a domenica 22.

Alla cerimonia inaugurale era presente anche l’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, che ha affermato: “Il mare è una risorsa per la nostra regione. È luogo di attrazione, di investimenti, anche di sviluppo possibile importante: la diportistica, la cantieristica e tutto quello che è legato alle attività del mare sono davvero una straordinaria risorsa per Napoli e per la Campania”.

I dati del comparto della nautica da diporto campani, che interessano i 450 chilometri di costa regionale, evidenziano il valore del comparto, come sottolinea il presidente di Afina, Gennaro Amato: “Sono 100 le aziende cantieristiche produttrici, delle quali l’80% presenti nell’area territoriale di Napoli e provincia, che contano circa 1.800 dipendenti, a rappresentare il cuore di una filiera che ha, nel totale, 20mila unità lavorative”. Prosegue il presidente Amato: “Il settore comprende anche rivenditori, ormeggiatori, officine specializzate di stampi per barche, tappezzerie, elettrauti, falegnamerie, carpenterie, lavoratori dell’acciaio, rimessaggi, al quale va aggiunto il settore terziario (fornitori di materiali tecnici come resine e prodotti chimici per la lavorazione delle materie prime), mentre fanno parte dell’ampio comparto della nautica da diporto anche i circoli nautici, presenti in regione, che tra le loro attività hanno l’ormeggio”.

Insomma, un indotto diretto e indiretto, senza contare quello a volano per la città partenopea che coinvolge i servizi e le strutture turistiche, che non può essere più ignorato come ha sottolineato Gaetano Manfredi: “La nautica è una filiera importante perché dà tante economie, dà tanto lavoro, ma ha bisogno anche di infrastrutture che diano risposte ai diportisti. Quindi per Napoli è un grande valore che noi dobbiamo tutelare, far evolvere in modo che cresca sempre di più e che ci sia sempre più sintonia tra tutti gli operatori in maniera da creare sviluppo”.

Il salone Navigare, che funge da preludio all’America’s Cup in programma a Napoli nel 2027 e che porterà la città a divenire la capitale mondiale del mare, ha dunque creato l’occasione per una visione univoca e congiunta tra le forze istituzionali dell’Amministrazione comunale e della Regione Campania per lo sviluppo della nautica da diporto e per il rafforzamento della posizione baricentrica della nostra città nel Mediterraneo.

“Il Golfo partenopeo – ha concluso Manfredi durante la sua visita al salone nautico di Mergellina – è sempre più centrale nello sviluppo turistico e diportistico della regione, ha bisogno di infrastrutture moderne, compatibili e sostenibili dal punto di vista ambientale. Mi auguro che l’America’s Cup rappresenti proprio il momento in cui ci sia un salto di qualità e noi potremo offrire ai diportisti e alle imprese del territorio anche quegli approdi indispensabili per poter creare quello scopo che serve”.

Sulla stessa linea anche l’assessore al Turismo Vincenzo Maraio: “La Blue Economy è una possibilità di sviluppo strategico, economico, occupazionale per i nostri giovani e per il nostro futuro. Questa esposizione è sicuramente un modo per recuperare il rapporto con il mare e sviluppare economia, incontrando, attraverso la passione per la nautica, sempre maggior consenso in un turismo alto spendente”. Intanto il salone nautico Navigare resterà aperto tutti i giorni, sino a domenica 22 novembre, con la possibilità, anche durante la settimana, di provare l’imbarcazione dei propri sogni, prenotando presso i concessionari l’uscita in mare. Orari del salone: lunedì-giovedì dalle 12:00 alle 17:30; venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal sito web: https://salonenauticonavigare. it/

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