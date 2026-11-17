Top Winner 2026: “Correnteza” di Diego e Pablo Muller. Sezione Soffi a “Thymos” di Gianluigi Romano. Sezione School and Social Shot ex aequo “The Way of Red” di Asghar Besharati (Iran) e “The Last Boat” di Marwan Chiguer. Sezione Docu ex aequo “40 Cavalli” di Luca Ciriello e “Correnteza” di Diego e Pablo Muller

Napoli, 17 novembre 2026 — Grande successo per la seconda edizione del Partenope in Short Film Festival, ideato e diretto da Gianfranco Gallo.

Due giorni di proiezioni, incontri ed emozioni presso la Galleria d’Arte HDE hanno portato a Napoli, il 14 e 15 novembre, voci e sguardi da tutto il mondo, con cortometraggi selezionati da una giuria composta dalla Presidente Ilaria Urbani, giornalista e moderatrice degli incontri, Cinzia Giancola de Curtis di Intermedia 86’,Andrea Cannavale, produttore di RUN Film, l’attrice Miriam Candurro e il montatore Dario Incerti.

Gianfranco Gallo, direttore e ideatore del Partenope in Short Film Festival, promosso in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, commenta il fortunato risultato della rassegna: «Partenope in Short Film Festival, seconda edizione, missione compiuta. La mia intenzione era quella di internazionalizzare il Festival. Con 1.200 opere arrivate da tutto il mondo e le vittorie nelle varie sezioni di due napoletani, un brasiliano, un francese e un iraniano, credo di esserci riuscito. Grazie al Festival, una bella immagine di Napoli girerà a livello internazionale. Ringrazio tutti i partecipanti e l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli per aver intuito, già dalla prima edizione, la potenza mediatica del PSFF. Ringrazio poi i miei collaboratori che hanno reso possibile questo successo, a cominciare dal Presidente della Going, Alfredo Le Boffe, per finire a mia figlia Bianca che ha gestito l’accoglienza all’HDE di Francesca Di Transo».

Tra una selezione di 1200 lavori pervenuti da tutto il mondo, la giuria ha assegnato i verdetti.

Premio Top Winner del Festival assegnato a “Correnteza” di Diego Muller, dal Brasile. Il film, che ha trionfato anche nella categoria Docu, ha convinto la giuria, meritandosi il titolo di miglior corto in assoluto. Un riconoscimento che conferma la vocazione internazionale del Festival: a vincere è uno sguardo che arriva da lontano, ma che ha saputo parlare a tutti.

Premio Soffi, dedicato al racconto di Napoli in un minuto,assegnato a “Thymos” di Gianluigi Romano.

Sezione School, per scuole e giovani filmmaker, premiata con un ex aequo: “The Way of Red”, dall’Iran, e “The Last Boat”, dalla Francia.

Per la categoria Docu, dedicata al documentario breve, insigniti in ex aequo “40 Cavalli” di Luca Ciriello, dall’Italia, e “Correnteza” di Diego Muller, dal Brasile.

Napoli, ancora una volta, si conferma città accogliente, curiosa, aperta al mondo, capace di ospitare il cinema e i suoi protagonisti. Il Festival che reca il nome di Partenope, sirena fondatrice della città, non poteva che avere questa vocazione: raccontare storie, attirare sguardi, far incontrare mondi lontani.

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