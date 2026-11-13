Mancate disdette ASL Napoli 1, partono le contestazioni di Federconsumatori Campania

«Siamo davanti a un automatismo cieco, privo di qualsiasi istruttoria, che scarica sui cittadini ritardi e responsabilità che appartengono all’azienda sanitaria». È lapidario Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania, mentre dagli sportelli dell’associazione partono le prime contestazioni contro gli avvisi di pagamento che l’ASL Napoli 1 Centro sta recapitando, attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a chi non avrebbe disdetto visite ed esami prenotati.

Gli avvisi spediti finora sono oltre 85mila, per un importo complessivo di circa 3,9 milioni di euro, con altre 22mila posizioni ancora in verifica e richieste che risalgono fino al 2016. Sull’iniziativa ha già preso le distanze la Procura regionale della Corte dei Conti.

«Condividiamo la necessità di responsabilizzare gli utenti per non disperdere risorse pubbliche, ma respingiamo con fermezza il tentativo, neppure troppo velato, di usare questa campagna per giustificare le difficoltà croniche nell’erogazione delle prestazioni, colpevolizzando ancora una volta chi di questo sistema è la vera vittima», continua Berritto. «È già successo alle fasce più deboli della nostra città, a disoccupati, inoccupati e anziani che si sono visti bloccare il diritto all’esenzione e quindi alla cura. Gli stessi numeri diffusi dall’Azienda, rapportati a un decennio di attività e a milioni di prestazioni erogate, dimostrano che le mancate disdette pesano in misura irrilevante rispetto alle cause reali che impediscono di curarsi in tempo».

«Sul piano procedurale contestiamo innanzitutto il metodo», spiega Carlo Spirito, referente legale per la sanità di Federconsumatori Campania. «Le richieste appaiono come il recepimento automatico e acritico dei dati archiviati nelle banche dati digitali dell’azienda sanitaria. Non sono invece l’esito di un’istruttoria e di una contestazione notificata in tempi ragionevoli, che avrebbe permesso al cittadino di verificare quanto gli viene addebitato e di esercitare il diritto al contraddittorio. A tanti anni di distanza, ricostruire i fatti o dimostrare un disservizio subito all’epoca è diventato pressoché impossibile. Manca inoltre un regolamento aziendale che formalizzi la procedura di accertamento, contestazione e riscossione in caso di omessa disdetta».

«Il punto decisivo è però la natura stessa del prelievo», aggiunge Spirito. «I piani regionali e aziendali sulle liste d’attesa qualificano espressamente la mancata disdetta come sanzione amministrativa, come avviene del resto in altre regioni. Da qui discendono tutte le garanzie e i termini decadenziali e prescrizionali. L’ASL Napoli 1 Centro tratta invece queste somme come un credito per ticket non pagato, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. È proprio questo passaggio a consentirle di andare così indietro nel tempo». Anche la Regione Campania ritiene che le somme richieste abbiano natura sanzionatoria. A quanto si apprende, ha chiesto alle aziende sanitarie di riferire sui termini di prescrizione e sulle procedure di disdetta.

«Non si comprende a che titolo, evidentemente a fronte di gravissime responsabilità contabili maturate nel tempo, si tenti oggi di qualificare diversamente ciò che negli atti ufficiali è definito come sanzione», ammonisce Berritto. «Ci auguriamo che la Corte dei Conti sanzioni un comportamento dissennato e ingiusto. Le sue radici stanno nel recepimento tardivo dei piani sulle liste d’attesa da parte delle aziende sanitarie e in un’attuazione del sistema Tessera Sanitaria arrivata con un ritardo ingiustificabile».

Nel merito gestionale, l’associazione chiede di inquadrare le omesse disdette in un sistema di liste d’attesa patologico. I registri di prenotazione sono gestiti in modo poco trasparente da distretti, aziende sanitarie e strutture private accreditate. Oggi è quindi impossibile verificare quante prestazioni siano saltate per responsabilità delle strutture, tra sospensioni, rinvii e interruzioni dei servizi. Non si può sapere nemmeno se i servizi di recall siano stati davvero attivati e con quale esito, né se i tempi di attesa siano stati rispettati. Su quest’ultimo punto pesa la prassi di inserire nelle ricevute di prenotazione un rigo con una presunta rinuncia ai tempi di attesa per la prima visita, senza alcuna adesione scritta del cittadino. «È una prassi illegittima, e allora chiediamo: chi sanzionerà le aziende sanitarie per averla adottata sistematicamente? Chi verificherà quali sono i tempi di attesa reali, al netto di quella rinuncia mai sottoscritta? E chi rimborserà i cittadini costretti a pagare di tasca propria per curarsi in tempi accettabili?», incalza Berritto.

Federconsumatori Campania chiede quindi all’ASL Napoli 1 Centro quattro cose. La prima è la sospensione immediata in autotutela di tutte le richieste di pagamento. La seconda è il rispetto delle garanzie previste per le sanzioni amministrative, con un regolamento aziendale trasparente su accertamento e contestazione. La terza è un’operazione verità sui registri di prenotazione e sui servizi di recall. L’ultima è la fine dell’inserimento automatico della rinuncia ai tempi di attesa nelle ricevute CUP. «Chiunque abbia ricevuto uno di questi avvisi può rivolgersi ai nostri sportelli sul territorio: verifichiamo la legittimità di ogni richiesta e attiviamo le tutele legali necessarie», conclude Berritto.

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